Adonis Pineda sorprende haciendo algo impensable en el partido de Puntarenas

El guardameta de Puntarenas FC, Adonis Pineda, protagonizó una escena poco habitual en el fútbol profesional. El portero tuvo que resolver un inconveniente para que el partido entre los porteños y San Carlos pudiera continuar.

Pineda se encargó de reparar un agujero que apareció en la red del marco que defendía en el estadio Miguel Lito Pérez. La situación fue detectada durante el compromiso y obligó al arquero a ponerse manos a la obra.

La curiosa imagen quedó registrada por las cámaras de Fox, televisora encargada de transmitir el encuentro. Pineda demostró que también tiene habilidad para hacer nudos, incluso con los guantes puestos.

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