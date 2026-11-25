San Carlos y Alajuelense definirán este sábado el último boleto a las semifinales del Torneo de Apertura 2026. Ambos clubes han compartido múltiples jugadores a lo largo de su historia, entre ellos Jonathan McDonald, quien reveló a cuál de los dos apoyará en esta última fecha.

En un video compartido por Juan Diego González, alcalde de San Carlos, en su página de Facebook, este le consultó al exfutbolista si apoyaría a los Toros del Norte o a los manudos, pidiendo que no diera una respuesta “diplomática”.

Ante esto, el exdelantero, quien actualmente trabaja en las ligas menores del club sancarleño, contestó sin dudar a cuál equipo alentará.

“Yo el sábado voy con la institución con la que ahorita estoy, que es Asociación Deportiva San Carlos. Necesitamos que clasifique. Así que apoyando al club en esta ocasión”, aseguró McDonald.

El partido entre rojinegros y norteños será este sábado 28 de noviembre a las 7 p. m. en el estadio Carlos Ugalde, de San Carlos, y contará con transmisión televisiva de Fox.