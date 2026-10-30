¿A qué hora y dónde ver a Keylor Navas contra Juan Pablo Vargas en el Pumas - Puebla de la Liga MX?

La jornada de la Liga MX de este fin de semana comenzará con un duelo que genera mucho interés en Costa Rica, pues Pumas, equipo de Keylor Navas, se enfrentará a Puebla, conjunto en el que milita el defensor Juan Pablo Vargas.

Keylor y Pumas visitarán al Puebla a partir de las 9 p. m. de este viernes. Según las redes sociales de los felinos, el partido se podrá observar por ESPN 2 y la aplicación Disney+.

El encuentro tiene un tinte especial, pues enfrentará no solo a dos futbolistas costarricenses, sino también a dos equipos que luchan por meterse en los puestos de clasificación a la fase final de la Liga MX.

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