Douglas Sequeira, técnico del Inter San Carlos, dio la cara tras perder 3-1 ante Saprissa y asumió la responsabilidad por el mal momento de su equipo, que mira con preocupación la tabla del descenso.

Al terminar la fase regular del Apertura 2026, el Inter no conoció la victoria; ganó en la fecha 11 y luego sumó cinco derrotas y dos empates.

En conferencia de prensa, el estratega hizo un balance sin rodeos del torneo.

“Me quedo con la primera vuelta. En la segunda cometimos muchos errores”, dijo.

Sequeira aseguró que el análisis del grupo se mantiene en lo interno, pero dejó claro que no esquivará su cuota de culpa.

“Yo soy el primer responsable de esta situación”, afirmó. Recordó que los sancarleños quedaron a nueve puntos del último lugar, a seis de Escorpiones y a dos del Herediano.

Conferencia de Prensa | 🎙Douglas Sequeira: "Lo que queremos es volver a competir como hicimos en la primera vuelta". pic.twitter.com/O2mRH49LV0 — FUTV (@FUTVCR) November 29, 2026

El técnico señaló la defensa como la principal falla de la segunda vuelta, en la que su equipo recibió 17 goles. “Cuando juego defensivo me enfoco en todo. Nos metieron mucho gol por toma de decisiones y mucho a balón parado, que cuando no saltamos en cadena nos condenan. Ante Sporting lo mencioné: debemos mejorar en ese departamento y también en ofensiva”, explicó.

Sobre el partido, Sequeira reconoció que Saprissa fue superior desde el inicio.

“Arrancó fuerte. El primer gol vino de una mala salida, que habíamos trabajado para ganar el segundo balón, y luego de una buena jugada de Mariano Torres y Fidel Escobar”, detalló.

Según el entrenador, su equipo reaccionó pasada la media hora.

“Hasta el minuto 30 o 35 empezamos a jugar bien y logramos el empate, pero con la expulsión de Erick Torres se acabó. El segundo tiempo fue un monólogo”, lamentó.

Sequeira insistió en que el cuerpo técnico y los jugadores ya hicieron una autocrítica.

“Lógico que somos los primeros que nos cuestionamos. Yo soy el primer responsable también y lo que queremos es volver a competir como lo hicimos en la primera vuelta”, manifestó.

El entrenador no maquilló la situación del equipo en la tabla. “El descenso está ahí y esperamos hacer una buena segunda parte de preparación y estar a la altura. Cuando numéricamente usted hace 6 puntos de 27, hay pocas cosas para defender”, admitió.

Para cerrar, Sequeira pidió que el discurso se traduzca en resultados.

“Yo soy el responsable y sé por dónde hay que tirar. Esperamos que esto no se quede en buenas intenciones, sino más bien en trabajo, y que lo podamos lograr”, concluyó Douglas.

Inter San Carlos terminó en la sétima posición con 20 puntos, Herediano es octavo con 18, Escorpiones penúltimo con 14 y Pérez Zeledón el colero con 11.