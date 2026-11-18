La Selección de Costa Rica perdió en Argentina. Hasta ahí todo normal, a fin de cuentas es una potencia mundial, pero cayó sin gracia ni elegancia con un 7-0 que igualó sus peores derrotas de la historia.

Al mando de Bryan Ruiz, la Tricolor empató en Córdoba las otras tres veces en las que tropezó con ese mismo marcador (dos de esos partidos eran considerados de clase A).

La primera goleada y el defensa ‘lerdo’

En 1975 México organizó un torneo amistoso llamado Copa Ciudad de México. El 17 de agosto de ese año, el equipo local recibió a Costa Rica en el Estadio Azteca, que cinco años antes había visto la coronación de Pelé con Brasil en el Mundial.

El partido empezó muy bien para Costa Rica: apenas al minuto 2 ya iba perdiendo con anotación de Juan Alvarado. Pedro Damián Álvarez, Pepe Delgado (doblete), Leonardo Cuéllar (doblete) y Fausto Vargas se encargaron de dar cifras a la paliza.

La crónica de La Nación de aquel año calificó a los jugadores mexicanos como “profesionales”, una distinción necesaria, porque los ticos, si bien obtenían algún dinero por jugar, estaban lejos de un profesionalismo real.

El histórico periodista Fernando Naranjo Madrigal, enviado a Ciudad de México, le hizo una pregunta al entrenador, el uruguayo José Etchegoyen, tratando de encontrar explicaciones a la debacle.

-¿Por qué Heriberto de central si es un jugador lerdo? (Se refería al central saprissista Heriberto Rojas)

-Coloqué a Heriberto porque Agüero (José María, conocido como Macho, q.e.p.d.) está con un desgarre, contestó Etchegoyen.

Ese año la Tricolor comprobó que solo hay algo peor que perder 7-0: volver a caer con ese marcador dos meses después.

La portada del 18 de agosto de 1975 de Deportes de 'La Nación' indica, en la foto de arriba, que incluso no se pitó un penal a favor de México. (La Nación/Archivo)

Esto ya lo hemos vivido

El 23 de octubre de 1975, la Selección de Costa Rica regresó a México para participar en los Juegos Panamericanos.

Esta vez se jugó en el Estadio de Toluca, cerca de la capital. José Etchegoyen seguía siendo el entrenador, pero no aprendió bien las lecciones de agosto y volvió a perder con el mismo 7-0.

El periodista e historiador Gerardo Coto Cover explica que este juego no se considera Clase A por FIFA, al estar en el ciclo olímpico. Sin embargo, siempre se toma como referencia, pues la Sele llevó a su equipo estelar.

El cronista de La Nación fue otro nombre legendario -y aún activo- del periodismo deportivo: Gaetano Pandolfo Rímolo. Pese a lo estrepitoso del marcador, Tano encontró la forma de culpar al árbitro (al menos parcialmente) por lo abultado del marcador.

“Ya en el ambiente futbolero de la zona Concacaf se conocen de sobra las ineptitudes de este árbitro norteamericano (nota del editor: de nombre Toros Kibritjian)... El hombre llegó a ayudar a un equipo que no necesitaba ayuda y que más bien vio deslucido su triunfo por los regalos de este señor”, escribió Tano.

Hugo Sánchez (17 años de edad) y Víctor Hugo Rangel hicieron triplete; el otro gol fue de José Luis Caballero.

Por cierto, en este partido sí jugó Macho Agüero. Igual nos llevamos siete y al entrenador Etchegoyen le empezaron a decir “Echengoles”.

La gran noche de Raphael

El 23 de noviembre de 2022 Costa Rica debutaba en el Mundial de Catar ante España.

La Furia descargó toda su metralla ante el marco de Keylor Navas. Dani Olmo abrió la lata al minuto 11; al medio tiempo la pizarra ya iba 3-0 con las anotaciones de Marco Asensio y Ferran Torres.

Estos niños estuvieron en la portada de 'La Nación' para retratar la derrota 7-0 de la Selección ante España en el Mundial 2022. (La Nación/Archivo)

Hasta ahí era una derrota decente. Pero en el complemento, el equipo dirigido por Luis Fernando Suárez se derrumbó con los goles de Ferran, Gavi, Soler y Morata.

En ese Mundial, FIFA dispuso que tras cada anotación sonara en el estadio un pedacito de una canción elegida por cada equipo. Así que en el Estadio Al Thumama de Doha sonó siete veces el español Raphael cantando “Qué pasará, qué misterio habrá, puede ser mi gran noche”.

Sin Messi, pero con goles

El cuarto 7 a 0 cayó el pasado martes 17 de noviembre ante Argentina.

Nico Paz, Julián Álvarez y Franco Mastuantono anotaron dobletes y Alexis Mc Allister aportó el gol restante para una Albiceleste que disputa sus primeros partidos sin Lionel Messi.

Bryan Ruiz estaba en el banquillo como entrenador de Costa Rica; hace cuatro años entró de cambio ante España. Francisco Calvo y Celso Borges jugaron en ambas debacles y Juan Pablo Vargas se salvó de entrar en esa lista, pues en el partido de Catar solo estuvo en banca.

Hay que agradecerle al árbitro central (Bruno Arleu de Brasil) por su discreto pero valioso aporte para la Sele en este duelo ante Argentina: no dio ni un minuto de reposición. De haberlo hecho, posiblemente hoy estaríamos hablando de un nuevo récord.