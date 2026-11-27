La presidenta legislativa, Yara Jiménez, rechazó que la aprobación del Segundo Presupuesto Extraordinario 2026 en su segundo debate, este jueves 26 de noviembre, haya requerido la votación de al menos 38 diputaciones, es decir, una mayoría calificada.

“Hoy se está cometiendo un crimen contra la Constitución Política. Aquí todos dejan las huellas marcadas en ese crimen”, dijo Salvador Padilla, del PLN.

La jerarca parlamentaria emitió una resolución inmediatamente después de dar por suficientemente discutido por el fondo el proyecto de ley 25.803, sobre modificaciones presupuestarias, luego de que la oposición le exigió, más temprano, tomar una decisión sobre esa votación.

El argumento del Bloque Democrático, conformado por los cuatro partidos de la oposición, es que la opinión consultiva emitida por la Sala Constitucional estableció la obligación de aprobar ese expediente con 38 votos, con motivo de una consulta de constitucionalidad sobre ese Presupuesto Extraordinario.

Frente a la resolución de Yara Jiménez, que negó la necesidad de la mayoría calificada, los diputados de la oposición apelaron y enfatizaron que emitir una resolución contraria a la ley podría configurar el delito de prevaricato.

En el considerando VIII del voto 2026-046045 de la Sala Constitucional, notificado en la Asamblea este miércoles, los magistrados explicaron que, si bien no se presentó el vicio de procedimiento alegado por la Corte Suprema en el Segundo Presupuesto Extraordinario, el proyecto de ley sí requiere para su aprobación de una votación calificada de las dos terceras partes del total de sus miembros.

Eso se debe a que el recorte adicional de ¢1.497 millones hecho por el Ministerio de Hacienda en el presupuesto de 2026 del Poder Judicial, afecta su organización y funcionamiento, como se lo notificó la Corte a la Comisión de Hacendarios en octubre.

La rebaja presupuestaria originalmente pactada entre el Ejecutivo y el Judicial era cercana a los ¢11.600 millones, pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, la incrementó sin acuerdo con la Corte.

El jefe del Frente Amplio (FA), José María Villalta, enfatizó que la apelación tiene el objetivo principal, sabiendo que sería rechazada por el PPSO, de salvar responsabilidad e intentar hacer entrar en razón a los diputados chavistas sobre el desacato de lo señalado por la Sala Constitucional.

A Villalta lo secundaron Álvaro Ramírez, jefe del Partido Liberación Nacional (PLN), y Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Sin embargo, la apelación fue rechazada por los votos de los 29 diputados de gobierno presentes en el plenario, mientras que los 25 de la oposición votaron a favor de la apelación.

Los diputados Antonio Trejos, del FA, y Salvador Padilla, del PLN, pidieron a los oficialistas revisar su decisión, pero fue rechazado su argumento.