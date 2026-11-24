La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, integró este lunes una comisión especial para investigar a la defensora de los Habitantes de la República, Angie Cruickshank Lambert, debido al enojo del partido oficialista por la inspección de sorpresa que hizo la funcionaria al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco), el viernes 13 de noviembre, junto con el fiscal general de la República, Carlo Díaz.

En el acuerdo donde ordenó la apertura de una investigación contra la jerarca de la institución auxiliar del Congreso, Yara Jiménez aseguró que ese órgano deberá investigar y analizar los hechos relacionados con la visita de Cruickshank a ese centro carcelario, así como los “demás hechos y señalamientos” incluidos en una presunta denuncia ciudadana presentada contra la funcionaria.

Adicionalmente, la jerarca parlamentaria adujo que tomó en cuenta la moción presentada y aprobada en el plenario por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) contra Cruickshank, relacionada con la inspección de las condiciones en que están las personas privadas de libertad en esa nueva estructura.

Jiménez indicó que también existe una solicitud de investigación contra la defensora presentada por el Ministerio de Justicia y Paz, mediante el oficio MJP-DM-1030-2026, de la misma fecha en que Cruickshank hizo la visita al Cacco junto con el fiscal general, Carlo Díaz.

La presidenta legislativa, Yara Jiménez, alegó que existe una denuncia ciudadana contra la defensora de los Habitantes, así como una queja del Ministerio de Justicia. (Jose Cordero/José Cordero)

“La comisión tendrá como finalidad esclarecer los hechos denunciados, determinar las eventuales responsabilidades que pudieran derivarse de las actuaciones investigadas y rendir el informe correspondiente al plenario legislativo, a efectos de que se adopten las decisiones que estime pertinentes, de conformidad con los artículos 6 y 7 de la ley 7319″, dice el acuerdo de la presidencia del Congreso, que lleva las firmas del primer secretario del Directorio, Gerald Bogantes, y el segundo secretario, Reynaldo Arias, junto con la de Yara Jiménez.

El órgano creado por la presidenta de la Asamblea estará conformado por las oficialistas Kattia Calvo, Cindy Murillo y Nayuribe Guadamuz, así como Diana Murillo, de Liberación Nacional (PLN), y Vianey Mora, del Frente Amplio (FA).

Específicamente, la Ley Orgánica de la Defensoría de los Habitantes de la República le da la potestad a la presidenta legislativa a nombrar una comisión investigadora sobre el actuar del titular de esa institución auxiliar cuando se sospeche de negligencia notoria o violaciones graves al ordenamiento jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo.

El órgano legislativo investigador que abra la Asamblea debe rendir informe al plenario legislativo en un plazo máximo de 15 días hábiles, después de darle audiencia a la funcionaria cuestionada.

Para destituirla de forma adelantada, cuatro meses antes de que se le cumpla el término de su nombramiento en la Defensoría de los Habitantes, el PPSO tiene votos suficientes.

Así se demostró con la moción que se votó en el plenario, donde ya de previo le exigían renunciar, a causa del enfrentamiento verbal que se habría dado entre Cruickshank y la directora de Adaptación Social, Lucrecia Tejada, quien alegó haber sufrido un trato intimidatorio de parte de la defensora.