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Política

Tribunal rechaza veto del alcalde de Paraíso contra acuerdo del Concejo Municipal: tenía intereses personales en uno de los asuntos

La resolución judicial determinó que el acuerdo del Concejo no contenía decisiones de fondo y que, además, el alcalde tenía un interés personal en uno de los temas incluidos en la solicitud de información

Mesa de diálogo por agua de Paraíso
El Tribunal Contencioso Administrativo concluyó que Michaell Álvarez, alcalde de Paraíso, vetó un acuerdo del Concejo Municipal que le pedía información sobre un tema en el que él tenía interés particular. Rafael Pacheco Granados
Lucía Astorga