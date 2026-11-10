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Política

Tribunal ordena llevar a juicio a diputada Marta Esquivel por presuntos sobresueldos en la CCSS

La Caja busca recuperar los pagos salariales que habría recibido por encima del tope legal. La actual diputada también contrademandó a la institución y reclama una indemnización de al menos ¢119 millones

Comisión de Nombramientos, Marta Esquivel
Marta Esquivel, diputada de Pueblo Soberano, irá a juicio por recibir presuntos sobresueldos durante su gestión como presidenta ejecutiva de la CCSS. Esteban Rojas/
Sebastián Sánchez