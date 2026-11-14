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Política

Tras años de calma, la protesta social despierta y pone a prueba al gobierno de Laura Fernández

La acumulación de demandas sociales y los cambios en las condiciones económicas y políticas de país han abierto espacio para nuevas expresiones de descontento ciudadano. Algunas manifestaciones ocurrieron con solo un día de diferencia

La Plaza de la Democracia, en San José, se llenó de manifestantes durante la Marcha por la Educación pública.
La Plaza de la Democracia, en San José, se llenó de manifestantes durante la Marcha por la Educación pública. Rafael Pacheco Granados
Lucía Astorga