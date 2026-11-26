La diputada Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), les devolvió a los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) el cuestionamiento que ellos le lanzaron al fiscal general de la República, Carlo Díaz, después de que ellos le exigieron al funcionario apartarse de la investigación del asesinato del periodista Camilo Rodríguez y las denuncias que él había hecho sobre la presunta vinculación entre organizaciones criminales y de narcotráfico y la política.

Nayuribe Guadamuz, Kattia Calvo, Marta Esquivel y Gonzalo Ramírez, de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, plantearon su exigencia con base en un video de hace más de un año en que Rodríguez relató que un sujeto encapuchado lo detuvo en la calle y le dijo que alguien cercano a Carlo Díaz quería matar al comunicador.

Sin embargo, la congresista del FA les mostró un video mucho más reciente en que Rodríguez aseguró que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la Unidad Especial de Intervención (UEI), adscritas al Ministerio de la Presidencia que dirige Rodrigo Chaves, estaban detrás de él.

“Lo digo con todas las palabras, por si me pasa algo. Es Casa Presidencial. (...) ¡Es una barbaridad lo que pasa con estas bandas de narcos y su relación con Casa Presidencial!”, dice el periodista Rodríguez en ese video presentado por la congresista Segura.

Sigrid Segura, del FA, exige a PPSO apartarse de toda investigación sobre asesinato de Camilo Rodríguez

Aunque Carlo Díaz les había explicado a los diputados de gobierno que existen causales claramente establecidas en la legislación sobre cuándo hay que inhibirse de un caso, incluso a Gonzalo Ramírez como abogado, los oficialista insistieron. De hecho, Ramírez apeló a la fe cristiana que él profesa y que el fiscal general también ha explicado que profesa, para exigirle que se aparte.

“¿Por qué Pueblo Soberano no se inhibe de esa investigación, de una manera transparente, para que esa investigación se lleve de manera oportuna, natural, como corresponde? ¿Por qué no se inhiben si Camilo venía denunciando los vínculos del narcotráfico con Casa Presidencial, con Pueblo Soberano? Si tan honorables son, ¿por qué no se inhiben de esa investigación?“, les increpó Sigrid Segura.

De hecho, la reacción notable del jefe del FA, José María Villalta, se notó durante la transmisión por streaming de la sesión legislativa y se oyó cuando dijo: “Ahí está el asunto, esa es la pregunta”.

Más tarde, Gonzalo Ramírez, como presidente de la Comisión de Seguridad, dijo no entender por qué Segura les exigía apartarse, si ellos están en un “órgano absolutamente político” y no tienen, según él, la posibilidad de dirigir una investigación, hacer intervenciones y allanamientos.

El presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gonzalo Ramírez, adujo que ellos no se tienen que inhibir de investigaciones sobre Camilo Rodríguez, porque son un "órgano político". (Aarón Sequeira/La Nación)

Sin embargo, en el Reglamento legislativo hay normativa que establece las causales en las que un diputado debe decidir, por sí mismo, cuándo debe apartarse de conocer un asunto que lo beneficie o lo afecte directamente.

De hecho, es el PPSO el que ha decidido, con su mayoría parlamentaria, cuáles investigaciones abrir y cuáles rechazar. Básicamente, ha abierto todas las indagaciones en el Congreso contra organismos de control y críticos de las actuaciones de los jerarcas del Poder Ejecutivo, y ha bloqueado todas las planteadas por la oposición sobre presuntas actuaciones irregulares del gobierno.