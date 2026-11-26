Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico exigieron reiteradamente al fiscal general, Carlo Díaz, apartarse de la investigación judicial por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

Así sucedió este miércoles por la tarde, en la sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, a la que fue convocado por los diputados chavistas para exigirle cuentas sobre los procedimientos relacionados con las múltiples denuncias que había realizado el comunicador, asesinado por sicarios el 16 de noviembre.

Sin embargo, el jerarca del Ministerio Público, quien asistió en compañía del fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, rechazó esa petición de plano, pues enfatizó que, para inhibirse de cualquier investigación hay causales claramente establecidas en la legislación y no encontró ninguna que lo empuje a apartarse de ese caso.

En la misma línea de ataques contra el fiscal, hicieron la misma petición Marta Esquivel, Nayuribe Guadamuz, Kattia Calvo, Gonzalo Ramírez e incluso Nogui Acosta, el jefe de fracción del partido de gobierno.

Gonzalo Ramírez, del PPSO, exigió a Carlo Díaz apartarse de la investigación sobre Camilo Rodríguez, pero también le cuestionó no haber ido al sitio del asesinato. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Su petición se basó en un video publicado por el periodista, en sus redes sociales, donde relataba que un sujeto encapuchado, presuntamente pagado para matarlo, en algún momento lo había detenido en su vehículo y le dijo que quien quería asesinarlo era cercano al fiscal general.

Sin embargo, diputaciones de oposición presentaron dos videos, también de Rodríguez, mucho más recientes, uno donde el periodista celebró la reelección de Carlo Díaz como fiscal general, y otro presentado por Sigrid Segura, del Frente Amplio (FA), donde el mismo comunicador aseguró que si alguien lo asesinaba, él responsabilizaba directamente a la Casa Presidencial.

Por otra parte, Gonzalo Ramírez le exigió apartarse de la investigación judicial sobre el homicidio del periodista, pero también le cuestionó no haber acudido al sitio donde Rodríguez fue asesinado, en Santo Domingo de Heredia, pero sí a una inspección sorpresa en el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (Cacco).

En ese caso específico, Carlo Díaz le dijo directamente a Ramírez que, como el diputado es abogado, sabe que es al jerarca de la Fiscalía General de la República a quien le corresponden las investigaciones directamente relacionadas con los jerarcas de los supremos poderes, y en el caso del Cacco, se trata de una denuncia contra el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, no así en el caso del asesinato de Camilo Rodríguez.