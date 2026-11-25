El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa advirtió de roces con la Constitución Política en la investigación que impulsa la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) contra el exdiputado y excandidato presidencial Ariel Robles, debido a manifestaciones que publicó en redes sociales.

“Una comisión legislativa de investigación se extralimita en sus potestades cuando el objeto de la misma son las opiniones emitidas por un particular, ya que solo podría ocuparse de hechos de interés público vinculados a ellas, sin entrar a investigar personas ni sus opiniones”, indica el documento firmado por Fernando Campos Martínez, gerente del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos.

El criterio jurídico, fechado el 18 de noviembre, fue elaborado en atención a una serie de consultas planteadas por el jefe de fracción del Frente Amplio (FA), José María Villalta, quien tomó la palabra en el plenario para exigir a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, que ordenara el archivo de la investigación, por considerarla improcedente. Villalta calificó el procedimiento como “un acto de abuso de poder”.

“Es un vil acto de persecución política que se suma al clima de violencia que ustedes han promovido y han generado en el país y que está derivando cada vez en mayores agresiones y amenazas contra Ariel Robles y su familia, pero también contra cualquiera que sea opositor político de este gobierno”, declaró Villalta.

Ariel Robles denuncia amenaza hacía él y su pareja

Horas antes, Robles denunció que un motociclista lo amenazó a él y a su novia, Estefanny Bonilla, la mañana de este martes, en vía pública, al simular con su mano una pistola con la que les apuntaba.

El exdiputado publicó un video en su cuenta de Facebook en el que se observa cómo un hombre se acerca a la ventana del conductor del vehículo en el que viajaba, hace con su mano un gesto que simula una pistola y apunta hacia él. Además, indicó que el motociclista rodeó en varias ocasiones el carro en el que se desplazaba.

Yara Jiménez, diputada oficialista y presidenta legislativa, confirmó que recibió el oficio de Servicios Técnicos a las 4:10 p. m. y que lo estudiaría antes de brindar una respuesta.

Violación a la libertad de expresión

Wilson Jiménez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y Zaira Murillo, secretaria, votaron a favor de la moción del PPSO para investigar a Ariel Robles. (Esteban Rojas /Asamblea Legislativa)

La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos aprobó el 20 de octubre, con los votos de los diputados del PPSO, una moción para investigar las declaraciones del exlegislador, a quien se le atribuyó supuestamente incitar a que en Costa Rica ocurran actos de violencia como los registrados en Francia, Italia y España. El acuerdo estableció un plazo de dos meses para rendir un informe.

La decisión se tomó luego de que Robles publicara, en la red social X, un llamado a marchar por la educación pública y a acampar frente al edificio del Congreso.

La moción para convocar a Robles a una audiencia y cuestionarlo por su publicación en X fue aprobada por Wilson Jiménez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos; Zaira Murillo, secretaria del órgano, y Kristel Ward, todos ellos oficialistas.

Al respecto, Fernando Campos, de Servicios Técnicos, advirtió de que, si el objeto de la investigación son las opiniones de Robles y no hechos concretos vinculados con ellas, la comisión excedería sus competencias y afectaría garantías constitucionales. Así consta en el informe AL-DEST-CJU-083-2026.

El documento señala que “existen dudas razonables sobre la posibilidad que tiene la Comisión de Derechos Humanos de abrir una investigación que gire sobre opiniones emitidas por una persona (político) en una red social y no sobre hechos concretos”.

Asimismo, añade que, si bien la moción cataloga esas manifestaciones como incitadoras a “actos de violencia como los ocurridos en Francia, Italia y España”, estas se encuentran tuteladas por el derecho a la libertad de expresión, conforme al artículo 28 de la Constitución Política.

El criterio recuerda que el numeral 28 constitucional establece que nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones. También cita el artículo 29, relacionado con la libertad de expresión, y jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre esa garantía.

La asesoría legislativa también cuestionó que el acuerdo de la comisión identificara desde el inicio a Ariel Robles como objeto de la investigación. Según el informe, esa decisión no parece ajustarse a la jurisprudencia constitucional, que establece que las comisiones legislativas deben investigar hechos o situaciones de interés público, no personas.

En ese sentido, advirtió de que el acuerdo podría entrar en conflicto con el artículo 35 de la Carta Magna, que prohíbe juzgar a una persona por una comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso.

El documento aclara que las comisiones legislativas sí pueden investigar actuaciones de particulares o figuras públicas cuando estas trascienden el ámbito privado y se relacionan con hechos de relevancia pública. Sin embargo, reitera que debe “haber un hecho de interés público que sea objeto de la investigación, y no que este sea las opiniones o manifestaciones emitidas por la persona”.