El exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio (FA), Ariel Robles, denunció que un motociclista lo amenazó en vía pública a él y a su novia, Estefanny Bonilla, al simular con su mano una pistola con la que les apuntaba.

Robles publicó un video en su cuenta de Facebook en el que se observa cómo un hombre se acerca a la ventana del conductor del vehículo en el que viajaba el exdiputado, hace con su mano un gesto que simula una pistola y apunta hacia él.

El excandidato presidencial indicó que desconoce si el motociclista estaba armado. Además, indicó que el motorizado rodeó en varias ocasiones el carro en el que viajaba.

Robles compartió una imagen del hombre para facilitar su identificación.

La Nación consultó a Robles si ya presentó una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como el lugar y la hora en que ocurrió el incidente. Sin embargo, al cierre de edición de esta nota no se había recibido respuesta.

Ante estos hechos, Robles aclaró en el video que no tiene ningún vínculo con actividades irregulares o ilícitas y que tampoco tiene enemigos. Aseguró que su único rol ha sido cuestionar al Gobierno de la República, al cual responsabilizó por cualquier eventual agresión o amenaza en su contra.

“Nuestro único rol ha sido de cuestionamiento al Gobierno de la República y, por tanto, le hacemos responsable de cualquier tipo de acto y amenaza”, señaló en el video.

Robles pidió que cesen las amenazas contra periodistas y los ataques a la libertad de expresión y a quienes cuestionan al Ejecutivo.

Además, solicitó colaboración para identificar al hombre que presuntamente los amenazó. Indicó que están buscando las grabaciones de las cámaras de seguridad, pero que cualquier ayuda es bienvenida.

“La violencia y las amenazas no son un juego. La crítica es bienvenida; la violencia, no”, dijo.

Cuestiona declaraciones de Cisneros

Robles, además, cuestionó las declaraciones de Pilar Cisneros, también exdiputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y actual asesora ad honorem del Gobierno de Laura Fernández, en un video publicado por el medio Doble Check.

Según Robles, el medio consultó a Cisneros si las amenazas contra periodistas y los ataques gubernamentales contra quienes ejercen la libertad de expresión podrían generar un caldo de cultivo para normalizar la violencia, como la sufrida por el periodista Camilo Rodríguez.

En el video publicado, Doble Check señaló que Cisneros defendió los ataques contra lo que denomina “prensa canalla” y expresó que “cada palo aguante su vela”.

Al respecto el exdiputado manifestó que “el crear un clima de violencia va a seguir normalizando que en este país tengamos que sufrir la amenaza, el ataque, el golpe o, incluso, algunas personas el riesgo en su vida porque aquí se piensa diferente o se ejerce un rol en la sociedad”.