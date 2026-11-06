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Política

¿Se debe eliminar la audiencia preliminar en los procesos penales? Dos aspirantes a magistratura de la Sala III responden

Gustavo Adolfo Jiménez y Cynthia Dumani expusieron sus criterios ante la Comisión de Nombramientos, donde el funcionamiento de esa etapa del proceso penal ha cobrado interés por su impacto en la duración de las causas

Los jueces Gustavo Adolfo Jiménez y Cynthia Dummani comparecieron ante la Comisión de Nombramientos, como postulantes a una magistratura en la Sala III.
Los jueces Gustavo Adolfo Jiménez y Cynthia Dummani comparecieron ante la Comisión de Nombramientos, como postulantes a una magistratura en la Sala III. Rafael Pacheco
Lucía Astorga