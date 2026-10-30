Aspirante a magistrada de la Sala III propone eliminar audiencia preliminar y cuestiona funcionamiento de jurisdicción contra crimen organizado

Rosa Acón Ng, candidata a magistrada de la Sala de Casación Penal (Sala III), considera que la audiencia preliminar del proceso penal debe eliminarse para agilizar la tramitación de los casos. Además, cuestiona el funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), al señalar que está incumpliendo el propósito para el cual fue creada y que sus recursos se utilizan de manera inadecuada.

Durante su audiencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Acón sostuvo que la audiencia preliminar no cumple una función que justifique el tiempo que consume en la tramitación de los expedientes. En su criterio, los casos deberían avanzar directamente a juicio, mientras que las posibilidades de acuerdos y medidas alternas podrían atenderse en esa etapa.

“La audiencia preliminar no sirve para nada”, afirmó la jueza, quien acumula tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial y actualmente se desempeña como magistrada suplente de la Sala III y jueza titular del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.

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