Aspirante a magistrada de la Sala III propone eliminar audiencia preliminar y cuestiona funcionamiento de jurisdicción contra crimen organizado

Rosa Acón Ng, candidata a magistrada de la Sala de Casación Penal (Sala III), considera que la audiencia preliminar del proceso penal debe eliminarse para agilizar la tramitación de los casos. Además,cuestiona el funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), al señalar que está incumpliendo el propósito para el cual fue creada y que sus recursos se utilizan de manera inadecuada.
Durante su audiencia ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, Acón sostuvo que la audiencia preliminar no cumple una función que justifique el tiempo que consume en la tramitación de los expedientes. En su criterio, los casos deberían avanzar directamente a juicio, mientras que las posibilidades de acuerdos y medidas alternas podrían atenderse en esa etapa.
“La audiencia preliminar no sirve para nada”, afirmó la jueza, quien acumula tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial y actualmente se desempeña como magistrada suplente de la Sala III y jueza titular del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.
La aspirante también planteó revisar otras etapas del proceso penal para determinar cuáles audiencias son indispensables. Como ejemplo, cuestionó la necesidad de celebrar vistas orales en determinados recursos de apelación cuando no existe prueba que deba recibirse o discutirse, y consideró que algunos de esos asuntos podrían resolverse por escrito.
Su planteamiento se produjo durante una audiencia en la que los diputados consultaron sobre posibles reformas para reducir el rezago judicial y mejorar la respuesta de los tribunales a las víctimas.
Cuestiona uso de recursos de la JEDO
Acón también lanzó críticas al funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, creada para atender de manera especializada los procesos vinculados con ese fenómeno criminal.
“La JEDO nació para no servir, la idea es buena”, manifestó la aspirante, quien atribuyó los problemas de esa jurisdicción a una distorsión de su funcionamiento y a la falta de condiciones adecuadas para atraer personal experimentado.
Según explicó, los casos de delincuencia organizada implican una carga de trabajo elevada, procesos prolongados y riesgos para la seguridad de los funcionarios judiciales y sus familias. Sin embargo, señaló que esas exigencias no estuvieron acompañadas de los incentivos presupuestarios necesarios para atraer a los jueces con mayor experiencia y trayectoria.
A su criterio, además, no todos los expedientes que llegan a esa jurisdicción corresponden necesariamente a los asuntos que deberían tramitarse bajo ese modelo especializado.
Acón indicó que algunos casos complejos, con múltiples imputados o relacionados con sicariato, pueden tramitarse por la vía ordinaria bajo las reglas de tramitación compleja. La diferencia, explicó, está en los plazos y las condiciones procesales aplicables.
También cuestionó que los jueces de la JEDO debieran colaborar con tribunales del país para atender el rezago en apelaciones de sentencias, mientras los juzgados ordinarios continúan conociendo asuntos que, en su criterio, podrían corresponder a la jurisdicción especializada.
“Eso es una subutilización de recursos”, afirmó.
La aspirante sostuvo que el modelo tampoco debería concentrar el conocimiento de estos expedientes en un grupo reducido de jueces, tanto por los riesgos de seguridad que ello supone como por la necesidad de aprovechar las capacidades del resto de la judicatura.
“Los podemos asumir todos, todos tenemos la misma capacidad”, expresó.
Propone definir qué delitos perseguir
Ante las consultas de los diputados sobre cómo optimizar los recursos destinados al combate del crimen organizado, Acón planteó que el Ministerio Público defina una política criminal que establezca cuáles asuntos deben perseguirse prioritariamente y cuáles podrían recibir otro tratamiento procesal.
En su criterio, es necesario establecer filtros que permitan distinguir los casos que requieren una investigación penal de aquellos en los que podrían aplicarse criterios de oportunidad, conforme a las reglas legales correspondientes.
La jueza también defendió la modernización tecnológica del Poder Judicial y señaló que herramientas de inteligencia artificial podrían contribuir a identificar los expedientes que requieren atención prioritaria y a detectar dificultades que puedan retrasar su avance.
A esas medidas sumó una mejor planificación de las agendas judiciales, el uso de herramientas tecnológicas y una mayor coordinación con la Asamblea Legislativa para impulsar reformas legales.
Durante su comparecencia, Acón insistió en que el rezago no debe medirse únicamente por la cantidad de expedientes pendientes, sino también por sus consecuencias para las personas afectadas.
“Un proceso que no avanza y no concluye es una herida abierta para las víctimas”, manifestó al referirse a casos de estafas y otros delitos patrimoniales, cuyos efectos, dijo, pueden trascender la pérdida económica y afectar la vida familiar de quienes los sufren.
La aspirante defendió que la independencia judicial debe entenderse como una garantía para la ciudadanía y no como un mecanismo de protección de los jueces. También señaló que la credibilidad del Poder Judicial depende de que los tribunales ofrezcan resultados y respuestas oportunas.