Roxana Chacón, magistrada de Sala II, sobre el ROP: ‘Yo soy partidaria de entregar parte para las personas que lo necesitan’

La magistrada planteó la posibilidad de establecer un porcentaje de retiro que permita a los pensionados atender sus necesidades económicas y mantener una parte de los recursos en reserva para sus beneficiarios.
La magistrada señaló que comprende las preocupaciones sobre la posibilidad de que las personas gasten rápidamente el dinero si reciben el ROP en un solo desembolso. Sin embargo, consideró que podría establecerse un mecanismo que permita atender las necesidades de los adultos mayores sin entregarles necesariamente la totalidad de los ahorros.
Chacón argumentó que algunas personas enfrentan un alto nivel de endeudamiento y necesitan esos recursos para pagar créditos, someterse a operaciones médicas y cubrir otros gastos que no pueden atender con los ingresos de su pensión.
La magistrada explicó que el ROP fue concebido como un complemento de la pensión que reciben las personas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o de otros regímenes, por lo que actualmente los recursos se entregan mediante pagos periódicos.
No obstante, sostuvo que el Estado debe buscar alternativas para que quienes enfrentan necesidades económicas puedan acceder a una parte de los ahorros acumulados durante su vida laboral.
“Podría haber una alternativa de establecer un porcentaje importante que cubra las necesidades de esas personas adultas mayores y que deje en reserva una parte”, manifestó Chacón.
Según explicó, esa reserva también debe considerarse en función de los beneficiarios de los recursos que permanezcan acumulados.
Anuncia inhibición si caso llega a la Sala II
Antes de responder a Jiménez, Chacón advirtió que el tema podría llegar a conocimiento de la Sala II y que, de ser necesario, tendría que valorar su inhibición.
“Yo aquí le voy a contestar técnicamente porque estoy en una comisión y me están preguntando, probablemente este asunto llegue a la Sala y ya buscaremos cómo inhibirnos”, expresó.
La magistrada agregó que considera necesario responder las consultas que se le plantean, aunque reconoció que tiene limitaciones que deberá establecer cuando corresponda conocer el asunto en sede judicial.
Chacón compareció ante la Comisión de Nombramientos para defender su reelección para un segundo periodo de ocho años. Los magistrados se reeligen automáticamente, salvo que al menos 38 diputados voten en contra de su continuidad.
El nombramiento de Chacón finaliza el próximo 20 de noviembre