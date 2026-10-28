Roxana Chacón, magistrada de Sala II, sobre el ROP: ‘Yo soy partidaria de entregar parte para las personas que lo necesitan’

La magistrada Roxana Chacón, de la Sala II, se manifestó a favor de permitir que las personas adultas mayores retiren una parte de los recursos acumulados en el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), en lugar de mantener la totalidad de esos fondos bajo el esquema de pagos periódicos.

“Yo soy partidaria de entregar parte de ese ROP para las personas que lo necesitan”, afirmó Chacón ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, tras una consulta de la presidenta del Congreso y diputada del Partido Pueblo Soberano, Yara Jiménez.

La magistrada planteó la posibilidad de establecer un porcentaje de retiro que permita a los pensionados atender sus necesidades económicas y mantener una parte de los recursos en reserva para sus beneficiarios.

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