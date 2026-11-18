La magistrada Roxana Chacón Artavia logró este miércoles la reelección para un segundo periodo de ocho años en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, gracias a la votación de una amplia mayoría en favor de su continuidad, en el plenario de la Asamblea Legislativa.

La alta jueza recibió críticas tanto del oficialista José Miguel Villalobos como del frenteamplista Antonio Trejos, pero ambos votaron de una manera diferente. De hecho, Villalobos fue el único voto por la no reelección de la magistrada.

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