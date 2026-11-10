AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Roxana Chacón denuncia presiones para apoyar a Patricia Solano en elección de la Corte: ‘Ustedes votaron libremente, yo voté bajo coacción’

Chacón afirmó que las presiones provinieron de grupos externos vinculados al sector penal del Poder Judicial y aseguró que Patricia Solano nunca le solicitó directamente el apoyo para su candidatura a la presidencia de la Corte

La magistrada Roxana Chacón justifica su voto por Gerardo Rubén Alfaro.
Roxana Chacón, magistrada de la Sala II, denunció haber recibido presiones externas a la Corte Plena para apoyar la candidatura de Patricia Solano, magistrada de la Sala III, en la elección para definir la cabeza del Poder Judicial. Rafael Pacheco Granados
Lucía Astorga