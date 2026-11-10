Roxana Chacón denuncia presiones para apoyar a Patricia Solano en elección de la Corte: ‘Ustedes votaron libremente, yo voté bajo coacción’

La magistrada de la Sala II, Roxana Chacón, aseguró que recibió presiones de grupos de jueces y personas pensionadas del Poder Judicial para que votara por Patricia Solano en la elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Según afirmó, mientras los demás integrantes de Corte Plena votaron libremente, ella lo hizo bajo coacción.

Chacón hizo esas declaraciones este lunes, durante la discusión de una gestión que solicitaba exigir su renuncia o destitución de la coordinación de la Comisión de Género del Poder Judicial.

Magistrada denuncia presiones para apoyar a Patricia Solano en la Corte

La Corte Plena rechazó el requerimiento debido a que el documento no contaba con las firmas de las personas solicitantes. Sin embargo, la magistrada pidió que se resolviera por el fondo, ante la posibilidad de que la gestión vuelva a presentarse con las rúbricas correspondientes.

La magistrada explicó que la queja se originó a raíz de la elección de la presidencia de la Corte, en la que ella respaldó a Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de la Sala III y único candidato varón candidato. Las otras aspirantes eran Patricia Solano y Patricia Vargas, ambas de la Sala III, así como Damaris Vargas, vicepresidenta del Poder Judicial y magistrada de la Sala I.

Finalmente, el cargo quedó en manos de Patricia Vargas.

Chacón afirma que recibió presiones

Chacón aclaró que Solano no le pidió el voto para acceder a la presidencia del Poder Judicial. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La magistrada describió la elección como un proceso que se desarrolló en un contexto de alta polarización, con presiones de los grupos que respaldaban a las distintas candidaturas.

Según dijo, las manifestaciones y los plantones que se realizaron durante ese periodo, algunos de ellos en defensa del presupuesto y la institucionalidad del Poder Judicial, también formaron parte de un escenario que elevó las expectativas alrededor de la elección.

Chacón reconoció el valor de esas movilizaciones, pero señaló que el proceso terminó condicionado por las presiones de los sectores involucrados. Al comparar su situación con la del resto de magistrados, sostuvo que ellos pudieron emitir su voto públicamente y con libertad, mientras que ella enfrentó presiones previas.

“Ustedes compañeros hicieron un voto público, pero totalmente libre, en el caso mío no fue así”, afirmó.

La magistrada aseguró un grupo de personas que apoyaban la candidatura de Patricia Solano se acercaron a ella antes de la elección, para solicitarle su voto a favor de la magistrada de la Sala III.

“Yo lo hice bajo presiones anteriores de estos mismos grupos de personas, inclusive de este grupo de personas penalistas que se acercaron a mí antes para sugerirme una opción y que yo inclinara el voto para doña Patricia Solano. Esa presión la viví yo, ustedes no la vivieron, yo sí la viví y puedo decirlo con nombres y apellidos”, manifestó.

Luego fue más enfática al describir cómo percibió esas gestiones: “Ustedes votaron libremente, públicamente, yo voté bajo la coacción”.

Chacón sostuvo que, pese a esas presiones, logró ejercer su derecho a decidir según su propio criterio.

“Y aun así pude vencer la coacción y pude llegar aquí para tener una posibilidad igual que ustedes de votar y decidir lo que yo creía que correspondía”, agregó.

Cuestiona campaña externa a favor de Solano

En su intervención, Chacón se refirió a una carta que, según dijo, había circulado durante la semana anterior y que llegó a conocimiento de Corte Plena este lunes. El documento estaba respaldado por alrededor de 85 personas.

Al referirse a quienes promovían esa gestión, destacó la presencia de un grupo de jueces y personas pensionadas del sector penal que, según indicó, respaldaban a Patricia Solano.

La magistrada cuestionó que el respaldo a Solano se buscara mediante una campaña externa, en lugar de gestionar directamente los votos entre los integrantes de Corte Plena.

Según relató, cuando comenzó el proceso electoral, Solano no había solicitado el voto de manera general entre los magistrados, lo que le resultó llamativo ante la posterior movilización de personas externas para promover su candidatura.

Chacón también cuestionó el argumento de que la elección podía poner en riesgo que, después de 200 años, una mujer llegara a la presidencia del Poder Judicial. A su criterio, esa posibilidad no estaba amenazada, pues Patricia Vargas ya contaba con el respaldo de un grupo importante de magistrados y tenía posibilidades reales de ganar la elección.

“Había un grupo de magistrados importantes que estaban impulsando a doña Patricia Vargas, por lo cual era muy probable que ella fuera la presidenta de esta Corte, como hoy día es la presidenta de esta Corte, con un apoyo bastante fuerte. Entonces no estaba en riesgo tampoco esa decisión”, sostuvo.

La magistrada lamentó que la polarización que rodeó la elección de la presidencia terminara trasladándose al interior del Poder Judicial.

“Yo la verdad creo que uno tiene que ser transparente en la vida y tiene que decir las cosas como son. Lamento que hayamos llegado a un grado de polarización donde se haya incluido a la Corte en esa polarización y en un bando para poder definir esa elección”, manifestó.

Y concluyó: “La Corte resolvió por tener paz y tranquilidad”.