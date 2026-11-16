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Política

Recortes del PPSO a universidades fueron coordinados con Hacienda: incumplen acuerdo firmado por 4 ministros, tres de ellos siguen en Gobierno

Mociones impulsadas por Nogui Acosta, de la mano de Rodrigo Chaves, tiran por el suelo las firmas de Leonardo Sánchez, del MEP; Paula Bogantes, del Micitt, y Marlon Navarro, viceministro que estaba en función de jerarca de Mideplán

Firmas de acuerdo fondos FEES postergados
Leonardo Sánchez, por el MEP; Rudolf Lücke, por Hacienda; Paula Bogantes, por el Micitt, y Marlon Navarro, por el Mideplán, firmaron el compromiso para transferir fondos FEES postergados a las universidades a partir de 2026. Ahora, sus firmas quedaron en nada. Archivo LN
Aarón Sequeira