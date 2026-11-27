El referendo es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos de Costa Rica pueden aprobar o derogar leyes y decidir sobre reformas parciales a la Constitución Política mediante una votación popular. Para convocarlo existen tres modalidades y la legislación establece cuáles asuntos pueden consultarse, así como la participación mínima necesaria para que sus resultados sean obligatorios.

El artículo 105 de la Constitución Política establece que la potestad de legislar reside originalmente en el pueblo, que la delega en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, también permite que la ciudadanía ejerza directamente esa facultad mediante el referéndum.

Este mecanismo está regulado por la Ley de Regulación del Referéndum, N.º 8492, aprobada en 2006. La normativa establece los procedimientos para convocar la consulta, las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las restricciones y las condiciones para validar sus resultados.

¿Cómo se puede convocar un referendo en Costa Rica?

La Constitución Política y la Ley de Regulación del Referéndum contemplan tres modalidades de convocatoria:

1. Por iniciativa ciudadana. Los ciudadanos pueden promover un referéndum mediante la recolección de firmas equivalentes, como mínimo, al 5% de las personas inscritas en el padrón electoral.

2. Por iniciativa de la Asamblea Legislativa. Los diputados pueden convocar un referéndum durante el periodo de sesiones ordinarias, siempre que la propuesta obtenga el respaldo de al menos dos terceras partes del total de legisladores, es decir, 38 votos.

3. Por iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa. El Gobierno puede impulsar una convocatoria que requiere la aprobación de la mayoría absoluta del total de diputados, equivalente a 29 votos.

En esta última modalidad, si la Asamblea Legislativa aprueba la propuesta, su presidente debe remitir el texto al TSE en un plazo máximo de ocho días hábiles. Si la iniciativa no obtiene los votos necesarios, se archiva.

¿Cuántas firmas se necesitan para convocar un referendo?

En los referéndums de iniciativa ciudadana se requiere el respaldo de al menos el 5% del padrón electoral.

El procedimiento comienza con la presentación de una solicitud ante el TSE. El Tribunal remite el proyecto al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para su revisión formal, que debe realizarse en un plazo de ocho días hábiles.

Si el texto presenta defectos formales, estos deben corregirse. El TSE también examina la viabilidad de la iniciativa y puede remitirla a la Sala Constitucional cuando corresponda.

Una vez autorizado el proceso, la propuesta se publica en el diario oficial La Gaceta y los interesados pueden comenzar la recolección de firmas mediante formularios aprobados por el TSE.

Los promotores disponen de nueve meses para reunir las firmas necesarias. La ley permite solicitar una prórroga de un mes adicional.

Si al finalizar ese plazo no se alcanza el respaldo requerido, la gestión se archiva.

¿Qué temas no pueden someterse a referéndum?

No todos los proyectos de ley pueden ser sometidos a consulta popular.

El artículo 105 de la Constitución Política y el artículo 2 de la Ley de Regulación del Referéndum excluyen expresamente las siguientes materias:

Presupuestaria.

Tributaria y fiscal.

Monetaria y crediticia.

Pensiones.

Seguridad.

Aprobación de empréstitos y contratos.

Actos de naturaleza administrativa.

Estas restricciones se aplican independientemente de la modalidad utilizada para promover la consulta.

¿Se puede modificar la Constitución Política mediante un referendo?

Sí. La Constitución Política permite someter a referéndum proyectos de reforma parcial, conforme al procedimiento establecido en el artículo 195.

En estos casos, la propuesta debe haber sido aprobada en una primera legislatura y la consulta debe realizarse antes de su ratificación en la segunda.

Para someter una reforma constitucional a referéndum se requiere la aprobación de al menos dos terceras partes del total de diputados, equivalentes a 38 votos.

¿Cuántas personas deben votar para que el resultado sea obligatorio?

La legislación establece dos porcentajes mínimos de participación para que el resultado de un referéndum sea vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio.

El 30% del padrón electoral debe participar cuando la consulta se refiere a proyectos de legislación ordinaria.

El 40% del padrón electoral debe votar cuando se trata de reformas parciales a la Constitución Política o proyectos que requieren mayoría calificada en la Asamblea Legislativa.

Si la participación no alcanza el porcentaje correspondiente, el resultado no tiene carácter vinculante y el proyecto continúa su trámite legislativo ordinario.

Cuando se alcanza la participación requerida y el resultado es favorable, la Asamblea Legislativa debe promulgar el decreto legislativo para su publicación.

Si el resultado es negativo y vinculante, el proyecto se archiva.

¿Cuándo se puede celebrar un referéndum?

La Constitución Política establece que no puede convocarse más de un referéndum por año.

Además, la legislación prohíbe celebrar consultas durante los seis meses anteriores y los seis meses posteriores a una elección presidencial.

Una vez realizada la convocatoria oficial, el referéndum debe efectuarse dentro de un plazo máximo de 90 días naturales.

La votación se realiza un domingo, entre las 6 a. m. y las 6 p. m.

El TSE tiene a su cargo la organización, dirección, fiscalización, escrutinio y declaratoria de resultados de la consulta.

¿Quién puede financiar las campañas de un referéndum?

La Ley de Regulación del Referéndum prohíbe al Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas estatales y otros órganos públicos utilizar recursos presupuestarios para realizar campañas a favor o en contra de las propuestas sometidas a votación.

También prohíbe utilizar fondos provenientes del extranjero y la participación de personas físicas o jurídicas extranjeras en la recolección de firmas o en campañas de publicidad y propaganda.

Las personas físicas o jurídicas costarricenses pueden aportar recursos, pero sus contribuciones no deben superar el equivalente a 20 salarios base.

Quienes excedan ese límite se exponen a multas de hasta tres veces el monto excedido.

Los medios de comunicación deben informar al TSE sobre las personas que contraten anuncios relacionados con el referéndum y el costo de esas publicaciones.

La legislación también prohíbe difundir o comentar encuestas y sondeos durante los dos días anteriores a la votación y el propio día de la consulta.

¿Qué derechos tienen los votantes durante un referéndum?

La Ley de Regulación del Referéndum contempla disposiciones para facilitar la participación ciudadana.

Entre ellas figura la gratuidad del transporte público nacional durante el día de la votación.

Además, los patronos deben conceder a sus trabajadores una hora de permiso con goce de salario para acudir a las urnas.

¿Cuántas solicitudes de referéndum se han presentado en Costa Rica?

Entre 2006 y noviembre de 2026, se han registrado 81 intentos de convocar un referéndum en Costa Rica, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) obtenidos por La Nación.

Del total de expedientes, 77 fueron archivados y cuatro permanecían en trámite al 18 de noviembre de 2026.

De los 77 expedientes archivados, solo 13 recibieron autorización para iniciar la recolección de firmas. Sin embargo, ninguno culminó en una consulta popular.

La improcedencia jurídica de las consultas figura como el principal motivo de rechazo, seguida de las solicitudes de reformas constitucionales cuyos proyectos no habían recibido la aprobación legislativa requerida. Las intervenciones de la Sala Constitucional también motivaron seis rechazos.

Los años con mayor cantidad de iniciativas fueron 2008 y 2024, con 10 solicitudes cada uno.

Entre los asuntos que han motivado intentos de convocar un referéndum figuran la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, la legalización de la marihuana de uso recreativo, las uniones civiles entre personas del mismo sexo y la devolución de los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Las cuatro solicitudes que permanecían en trámite corresponden a proyectos de ley sobre el aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales, la apertura del mercado de hidrocarburos, reformas al Código de Trabajo y la asignación de proyectos de infraestructura vial al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

¿Cuántos referéndums se han realizado en Costa Rica?

Costa Rica celebró su primer referéndum el 7 de octubre de 2007. En esa consulta, los ciudadanos aprobaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.

Costa Rica ha celebrado un referéndum nacional, el 7 de octubre de 2007, cuando los ciudadanos votaron sobre la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos.

El resultado fue favorable a la aprobación del tratado.

La convocatoria se realizó mediante una iniciativa conjunta del Poder Ejecutivo, durante la administración del entonces presidente Óscar Arias Sánchez, y la Asamblea Legislativa.

Anteriormente, se había autorizado una solicitud ciudadana para consultar sobre el mismo tratado, pero ese procedimiento se archivó tras la convocatoria conjunta del Gobierno y el Congreso.