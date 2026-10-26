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Política

Pueblo Soberano reacciona a la elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte, con dos peticiones particulares

Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos, y Antonio Barzuna, de ese mismo órgano, lanzaron sus comentarios sobre elección de la magistrada

Comisión de Nombramientos
La oficialista Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos, celebró la elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte y destacó sus calidades profesionales. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira

Los diputados de la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) reaccionaron este lunes a la elección de la magistrada Patricia Vargas González como la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

La diputada Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, y Antonio Barzuna, quien también integra ese órgano parlamentario, felicitaron a la magistrada penal, pero también lanzaron peticiones para su gestión al frente del Poder Judicial.

La congresista del PPSO recordó que, cuando ella fue magistrada suplente de la Sala Constitucional, conoció a Patricia Vargas en el Poder Judicial y a quien calificó como una profesional con un altísimo grado técnico de conocimiento.