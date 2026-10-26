Pueblo Soberano reacciona a la elección de Patricia Vargas como presidenta de la Corte, con dos peticiones particulares

Los diputados de la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) reaccionaron este lunes a la elección de la magistrada Patricia Vargas González como la nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia.
La diputada Marta Esquivel, presidenta de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa, y Antonio Barzuna, quien también integra ese órgano parlamentario, felicitaron a la magistrada penal, pero también lanzaron peticiones para su gestión al frente del Poder Judicial.
La congresista del PPSO recordó que, cuando ella fue magistrada suplente de la Sala Constitucional, conoció a Patricia Vargas en el Poder Judicial y a quien calificó como una profesional con un altísimo grado técnico de conocimiento.
“Espero que ese profesionalismo se transforme en adecuadas negociaciones y conciliaciones en temas del ámbito presupuestario”, dijo Esquivel.
La diputada sostuvo que se trata de una magistrada muy capaz, pero enfatizó el hecho de que con la elección de Patricia Vargas, el Estado costarricense tiene únicamente mujeres a la cabeza de los poderes supremos.
Esquivel indicó que eso la halaga mucho como mujer y como ciudadana, y aseguró que “lo más hermoso” es que no llegaron a sus respectivos puestos por cuotas, sino porque tienen los requisitos para estar en esos puestos.
En el caso de Barzuna, aseguró que los diputados del PPSO respetan las decisiones que se toman en el foro de la Corte Plena, pero afirmó que le interesa que la nueva jerarca del Poder Judicial pueda solucionar los problemas de mora que hay en expedientes sobre estafa mayor.
“Yo lidero un grupo importante de ciudadanos que fueron estafados y hay muchos casos muy tristes, donde cientos de miles de costarricenses no están recibiendo justicia ni pronta ni cumplida. Le envío un mensaje a doña Patricia Vargas, que cuenta con el apoyo de este diputado para mejorar, en lo que se pueda, los tiempos de respuesta que están recibiendo los costarricenses”, dijo el oficialista.