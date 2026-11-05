Publicidad en acto de Marta Esquivel contrasta con criterio aplicado por Asamblea para preservar neutralidad institucional, según exgerente

La Asamblea Legislativa mantenía un criterio para impedir la exhibición de marcas comerciales en sus salones protocolarios, con el propósito de preservar la neutralidad institucional y evitar que la imagen del Congreso se asociara con intereses privados, según explicó Karla Granados, exgerente general legislativa.

Esa práctica contrasta con lo ocurrido el pasado 15 de octubre, cuando se exhibieron bebidas energéticas y materiales publicitarios de la marca Wholy Liquid Love durante un homenaje organizado por el despacho de la diputada oficialista Marta Esquivel en el Salón de Expresidentes.

La propia empresa reconoció que su participación en la actividad formaba parte de una estrategia de promoción comercial vinculada con el deporte y los atletas nacionales.

Video muestra a diputada Marta Esquivel y su hija en un salón de la Asamblea para homenajear a deportista y promover bebida energética.

Granados, gerente actual del Departamento de Protocolo, explicó a La Nación que durante su gestión como gerente del Congreso, la restricción de publicidad respondía a un criterio aplicado de manera general para proteger el carácter institucional de estos espacios.

“Esta práctica busca, además, preservar la neutralidad institucional. Así se evita que la imagen del Primer Poder de la República se asocie a marcas, productos o intereses comerciales particulares, o que pueda interpretarse como un respaldo a ellos”, manifestó.

La exgerente añadió que ese criterio también pretendía garantizar un trato igualitario para todas las diputaciones y personas que utilizan los salones legislativos.

Una restricción aplicada a otras diputaciones

Granados confirmó que durante su gestión, en coordinación con el Departamento de Protocolo, se le prohibió a la entonces diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez, exhibir productos comerciales durante una actividad realizada en el Salón de Expresidentes.

Méndez relató que pretendía colocar las bebidas en una mesa fuera del salón, pero recibió instrucciones de retirarlas debido a la prohibición de exhibir marcas comerciales.

La actividad organizada por el despacho de Marta Esquivel, diputada del PPSO, fue anunciada como un homenaje al luchador Jorge Calvo Martin. (Captura de pantalla YouTube Asamblea Legislativa/La Nación)

Granados confirmó que la indicación se comunicó durante su gestión y aseguró que no se trató de una decisión particular contra Méndez, sino que “respondía al criterio que se ha aplicado de forma general a todas las solicitudes”, afirmó.

Según explicó, los salones protocolarios son bienes públicos destinados a actividades parlamentarias e institucionales, algunos de los cuales poseen un valor histórico y simbólico particular.

Por ello, indicó que, como costumbre parlamentaria, se ha procurado evitar que sean utilizados para publicitar a personas físicas o jurídicas.

El Salón de Expresidentes, actualmente denominado Salón Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República, alberga retratos de exmandatarios y jefes de Estado desde 1833.

Empresa admite que exhibió productos como parte de su estrategia comercial

En un comunicado del 2 de noviembre, Wholy Liquid Love confirmó que participó como empresa invitada en el homenaje organizado por el despacho de Esquivel.

La compañía explicó que su participación, junto con la de otro emprendimiento, fue anunciada previamente mediante una publicación compartida por WhatsApp.

Según indicó, al ingresar al edificio legislativo, el personal de seguridad revisó las 40 unidades de la bebida y los materiales promocionales que llevaba, y permitió su entrada.

Durante un homenaje organizado por el despacho de Marta Esquivel en el Salón de Expresidentes se exhibieron bebidas energéticas y materiales publicitarios de Wholy Liquid Love. (Diseño Canva /La Nación)

“Durante la actividad exhibimos nuestra bebida y al cierre grabamos un video sobre nuestra participación, que se divulgó en las redes sociales de la marca”, reconoció.

La empresa agregó: “Esta acción se enmarca dentro de nuestra estrategia de promoción vinculada al deporte y a los atletas nacionales”.

Wholy Liquid Love también confirmó que mantiene una colaboración promocional con Verónica Vargas, hija de la diputada Esquivel, mediante un canje de productos. No obstante, aclaró que no organizó el homenaje ni realizó gestiones para obtener el permiso de uso del recinto legislativo.

Asamblea carece de reglamento expreso sobre publicidad

Aunque el criterio descrito por Granados se aplicaba como práctica institucional, la exgerente reconoció que actualmente no existe un reglamento aprobado que regule expresamente la exhibición de marcas comerciales en los salones legislativos.

“En cuanto a la normativa, le indico con transparencia que no existe hoy un reglamento aprobado que regule de manera expresa la exhibición de marcas comerciales en los salones”, manifestó.

Granados explicó que el Departamento de Protocolo elaboró una propuesta de Reglamento de Ceremonial de la Asamblea Legislativa, que incluye disposiciones sobre el uso de salas y salones con fines publicitarios.

El Salón de Expresidentes alberga retratos de exmandatarios y jefes de Estado desde 1833. Según la exgerente legislativa, su valor histórico y simbólico motivaba restricciones a la publicidad comercial. (Rafael Pacheco Granados)

La propuesta fue revisada por la Asesoría Legal y se encuentra en la Gerencia General, instancia encargada de elevarla al Directorio Legislativo para su eventual aprobación.

La Nación consultó a Granados cuándo fue remitida esa propuesta, pero al momento de elaborar esta información no había recibido respuesta.

Presidencia legislativa asumirá revisión de actividades

Tras la polémica por la exhibición de publicidad comercial durante el homenaje organizado por Esquivel, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció que asumirá directamente la revisión de las solicitudes para utilizar el Salón de Expresidentes.

Jiménez explicó que la actividad fue autorizada por el Departamento de Protocolo, sin que la solicitud pasara por su despacho. Consultada sobre lo ocurrido, Granados remitió las preguntas a la Gerencia General, ya que indicó es la instancia encargada de administrar los salones legislativos. Actualmente, ese cargo lo ocupa de forma interina Alejandra Bolaños.

Además, diputados de oposición presentaron una moción para prohibir que el salón se utilice para promover intereses privados o para publicitar, exhibir, distribuir, degustar o vender productos y servicios de empresas con fines de lucro.

La iniciativa fue rechazada con 22 votos a favor y 28 en contra, estos últimos correspondientes a la totalidad de la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO).