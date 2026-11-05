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Política

Publicidad en acto de Marta Esquivel contrasta con criterio aplicado por Asamblea para preservar neutralidad institucional, según exgerente

En una actividad organizada por Esquivel se promocionó una bebida energética en el Salón de Expresidentes, pese a que, según la exgerente legislativa Karla Granados, anteriormente se restringió la publicidad comercial

Marta Esquivel
La Asamblea Legislativa aplicaba un criterio para restringir la publicidad comercial en sus salones protocolarios, aunque actualmente no existe un reglamento aprobado que regule expresamente esa práctica. La Nación
Cristian Mora

La Asamblea Legislativa mantenía un criterio para impedir la exhibición de marcas comerciales en sus salones protocolarios, con el propósito de preservar la neutralidad institucional y evitar que la imagen del Congreso se asociara con intereses privados, según explicó Karla Granados, exgerente general legislativa.

Esa práctica contrasta con lo ocurrido el pasado 15 de octubre, cuando se exhibieron bebidas energéticas y materiales publicitarios de la marca Wholy Liquid Love durante un homenaje organizado por el despacho de la diputada oficialista Marta Esquivel en el Salón de Expresidentes.

La propia empresa reconoció que su participación en la actividad formaba parte de una estrategia de promoción comercial vinculada con el deporte y los atletas nacionales.