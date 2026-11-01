Actividad de Marta Esquivel con publicidad comercial obliga a Yara Jiménez a cambiar controles en la Asamblea Legislativa

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció cambios en el procedimiento para autorizar actividades en el Salón de Expresidentes y Expresidenta, luego de que una actividad organizada por la diputada Marta Esquivel, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), incluyera publicidad de una marca comercial de bebidas energéticas.

Jiménez informó el jueves 29 de octubre, durante la reunión de jefes de fracción, que asumirá directamente la revisión de las solicitudes para utilizar ese recinto. La decisión busca evitar que se repitan situaciones como la ocurrida el 15 de octubre, durante la actividad organizada por el despacho de Esquivel para rendir homenaje al luchador Jorge Calvo Martín.

La presidenta legislativa explicó que el permiso para esa actividad fue aprobado por el Departamento de Protocolo, sin que la solicitud pasara por su escritorio. No obstante, apartir de ahora, dijo que la Presidencia será la encargada de revisar qué actividades se realizarán en el salón y dar el visto bueno.

Video muestra a diputada Marta Esquivel y su hija en un salón de la Asamblea para homenajear a deportista y promover bebida energética.

La jerarca señaló que la Asamblea carece de reglas estandarizadas para distintos procedimientos y que, en este caso, considera necesario centralizar las autorizaciones para evitar que varias dependencias tengan competencias sobre una misma decisión.

“ No puede ser que Yara autoriza, también Protocolo y creo que también la Gerencia. No, yo lo voy a estandarizar, va a seguir la Presidencia siendo quien revisa qué se va a hacer ”, informó.

Jiménez reconoció que la nueva disposición implicará más trabajo para su equipo, que deberá revisar las actividades propuestas y, eventualmente, consultar a los diputados sobre lo que pretenden realizar en el recinto. Sin embargo, consideró que ese esfuerzo es necesario para evitar nuevas controversias en el plenario.

“ Toca hacerlo, sobre todo, en función de evitar que se den estas cosas y que nos traen más temas en el plenario. Si no pasan esas, podemos avanzar en lo que realmente ocupamos avanzar ”, añadió.

Publicidad comercial en el Congreso

La actividad organizada por el despacho de Marta Esquivel, diputada del PPSO, fue anunciada como un homenaje al luchador Jorge Calvo Martin. (Captura de pantalla YouTube Asamblea Legislativa/La Nación)

El Salón de Expresidentes y Expresidenta es un espacio que funciona como pinacoteca y resguarda retratos de los exmandatarios de la República y jefes de Estado desde 1833.

Durante el homenaje a Jorge Calvo Martín se exhibieron latas de una bebida energética y se colocaron banners de la marca Wholy Liquid Love.

Posteriormente, la empresa publicó en sus redes sociales un video sobre la actividad legislativa, que luego fue eliminado. En la grabación aparecía Verónica Vargas, hija de la diputada Esquivel, quien manifestó estar “emocionada de trabajar con marcas que apoyan el talento”.

Vargas estaba acompañada de una mujer identificada en redes sociales como Lila, quien agradeció a la legisladora por “darnos la oportunidad de representar esta bebida energética”.

Oficialismo rechazó restringir uso del salón

El uso del recinto para una actividad con elementos de promoción comercial generó cuestionamientos en el plenario el lunes 26 de octubre. Ese día, diputados de oposición presentaron una moción para prohibir que el Salón de Expresidentes y Expresidentas se utilice para actividades dirigidas a promover intereses privados o para publicitar, exhibir, distribuir, degustar o vender productos y servicios de empresas con fines de lucro .

La propuesta también buscaba impedir que se utilizaran recursos parlamentarios para organizar, ambientar, grabar o difundir ese tipo de actividades. La restricción comprendía al personal legislativo y de los despachos, equipos, mobiliario, papelería, distintivos institucionales y canales oficiales de comunicación, incluidas las redes sociales de la Asamblea y de las oficinas legislativas.

Al intervenir en la discusión, Esquivel anunció que se retiraría del debate por tratarse de una moción relacionada con una actividad organizada por su despacho.

“Esa actividad estuvo apoyada por la gente de Protocolo de la Asamblea y en el momento que se me hubiera indicado que algo no se podía hacer, obviamente no lo hubiéramos hecho”, manifestó la diputada oficialista.

La moción fue rechazada con 22 votos a favor y 28 en contra, estos últimos de la totalidad de la bancada del oficialista Partido Pueblo Soberano.

El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, cuestionó la iniciativa al considerar que no resolvía el problema señalado por la oposición, sino que representaba un “escarmiento” contra Esquivel .

José Miguel Villalobos cuestiona uso de instalaciones

Por su parte, el diputado oficialista José Miguel Villalobos también cuestionó la actividad organizada por Esquivel. Aseguró que así se lo manifestó a su compañera de fracción.

“ Yo le dije directamente a doña Marta que me parece que eso estuvo muy mal y creo que estuvo muy mal, pero la solemnidad no solo la tiene el Salón de Expresidentes ”, expresó.

Villalobos amplió sus críticas al uso de las instalaciones legislativas para actividades comerciales y cuestionó que en distintas áreas del Congreso se realicen ventas de productos, sin que existan reglas suficientemente claras para regularlas.

“Aquí de pronto uno llega y se encuentra a venta de frijoles, venta de arroz, venta de galletas, o sea, sí parece un mercado, las pancartas, de pronto ya parece un mercado aquí la venta de cuanto chunche se le ocurra a alguien”, manifestó.

El legislador insistió en que la discusión no debía limitarse al caso de Esquivel, sino servir para establecer disposiciones generales sobre el uso de los espacios de la Asamblea Legislativa.

“Aquí se trata de regular de una manera adecuada y correcta, no solo el uso del Salón de Expresidentes. (...) Yo creo que ya aquí hay que tener un poco más de cuidado porque mejor regulemos eso de forma más clara y precisa, y que no sea solo el caso que ocurrió, doña Marta, sino en general”, agregó.