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Política

Actividad de Marta Esquivel con publicidad comercial obliga a Yara Jiménez a cambiar controles en la Asamblea Legislativa

Un homenaje organizado por la diputada del PPSO incluyó publicidad de una bebida energética. La oposición intentó prohibir actividades comerciales en ese recinto, pero la bancada oficialista rechazó la moción

Yara Jiménez, presidenta del Congreso, anunció que será su despacho el que autorice el uso del Salón de Expresidentes y Expresidenta, luego que despcho de Marta Esquivel organizara actividad con presencia de una marca de bebidas energéticas.
Yara Jiménez, presidenta del Congreso, anunció que será su despacho el que autorice el uso del Salón de Expresidentes y Expresidenta, luego que despcho de Marta Esquivel organizara actividad con presencia de una marca de bebidas energéticas. Diseño Canva
Lucía Astorga

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció cambios en el procedimiento para autorizar actividades en el Salón de Expresidentes y Expresidenta, luego de que una actividad organizada por la diputada Marta Esquivel, del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), incluyera publicidad de una marca comercial de bebidas energéticas.

Jiménez informó el jueves 29 de octubre, durante la reunión de jefes de fracción, que asumirá directamente la revisión de las solicitudes para utilizar ese recinto. La decisión busca evitar que se repitan situaciones como la ocurrida el 15 de octubre, durante la actividad organizada por el despacho de Esquivel para rendir homenaje al luchador Jorge Calvo Martín.

La presidenta legislativa explicó que el permiso para esa actividad fue aprobado por el Departamento de Protocolo, sin que la solicitud pasara por su escritorio. No obstante, apartir de ahora, dijo que la Presidencia será la encargada de revisar qué actividades se realizarán en el salón y dar el visto bueno.