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Política

Proyecto de reelección presidencial continua en Costa Rica: este es el trámite de una reforma constitucional

La iniciativa abre un nuevo debate sobre la reelección en Costa Rica, pero enfrenta un camino legislativo con varios requisitos

Plenario legislativo, diputados, diputadas
La fracción del Partido Pueblo Soberano presentó un proyecto de reforma constitucional que busca permitir la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa

Silvia Ureña Corrales y Yucsiany Salazar Serrano

La idea de permitir que un presidente de Costa Rica gobierne durante dos períodos consecutivos requiere de una reforma a la Constitución Política, la cual exige un procedimiento especial que se extiende por dos legislaturas y exige una mayoría calificada.

Este martes 27 de octubre, la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó el expediente N.° 25867 para modificar el primer inciso del artículo 132 de la Constitución Política, que actualmente impide a un mandatario aspirar a la reelección inmediata.

El PPSO aspira a que exista la reelección continua para alcanzar periodos de ocho años. Luego, la persona tendría que esperar cuatro años para aspirar a gobernar otro periodo con posibilidad de reelección.