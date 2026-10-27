Proyecto de reelección presidencial continua en Costa Rica: este es el trámite de una reforma constitucional

La idea de permitir que un presidente de Costa Rica gobierne durante dos períodos consecutivos requiere de una reforma a la Constitución Política, la cual exige un procedimiento especial que se extiende por dos legislaturas y exige una mayoría calificada.

Este martes 27 de octubre, la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó el expediente N.° 25867 para modificar el primer inciso del artículo 132 de la Constitución Política, que actualmente impide a un mandatario aspirar a la reelección inmediata.

El PPSO aspira a que exista la reelección continua para alcanzar periodos de ocho años. Luego, la persona tendría que esperar cuatro años para aspirar a gobernar otro periodo con posibilidad de reelección.

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