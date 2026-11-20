Las presidentas de los tres poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se reunirán este viernes 20 de noviembre, a partir de las 9 a. m., en la sede de la Corte Suprema de Justicia, en San José.

El encuentro contará con la participación de la presidenta de la República, Laura Fernández; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

La reunión se realizará en el Salón de Expresidentes, ubicado en el tercer piso del edificio de la Corte Suprema de Justicia, bajo el lema Diálogo, trabajo y coordinación .

La cita fue anunciada el pasado 9 de noviembre, después de un almuerzo entre Fernández y Vargas en Casa Presidencial, durante el cual ambas jerarcas conversaron sobre coordinación institucional, seguridad nacional y las inquietudes del Poder Judicial.

Se trata del primer encuentro de las cuatro jerarcas, en un momento histórico para Costa Rica, pues por primera vez las tres ramas del poder estatal y el TSE están presididos simultáneamente por mujeres.