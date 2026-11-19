La fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano (PPSO) propuso abrir una investigación en la Asamblea Legislativa sobre el trámite que se le dieron en el Poder Judicial a las múltiples denuncias del periodista Camilo Rodríguez, quien fue asesinado la tarde de este lunes, en la ruta 32.

La moción fue presentada por el jefe de la bancada de gobierno, Nogui Acosta, para que se conozca este jueves en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.

De hecho, la moción oficialista busca aprovechar la investigación para cuestionar a los jerarcas de la Fiscalía General de la República, Carlo Díaz, y del director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

“El asesinato dle periodista Camilo Rodríguez constituye un hecho de extrema gravedad que exige no solamente esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte, sino también la respuesta de las autoridades ante las amenazas que había denunciado”, dice la moción de Acosta.

Según Nogui Acosta, en uno de sus videos, Rodríguez dijo que quien amenazaba contra su vida estaba relacionado con el fiscal general.

La Fiscalía confirmó este martes que una de las principales líneas de investigación en relación con el asesinato de Rodríguez tiene que ver con sus cuestionamientos sobre la relación entre crimen organizado, narcotráfico y partidos políticos.

La moción de Acosta también plantea que ya Camilo Rodríguez había señalado haber recibido amenazas contra su integridad física, relacionadas con su labor de denuncias.

No obstante, según reveló el fiscal Carlo Díaz, el lunes, en declaraciones a Telenoticias, Rodríguez rehusó acogerse al programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público, pese a las denuncias que había realizado sobre amenazas contra su vida.

En su moción, Nogui Acosta afirmó que el periodista, en uno de sus videos, afirmó que quien lo quería matar estaba ligado al fiscal general.

“Resulta indispensable determinar las actuaciones realizadas por el Ministerio Público, bajo la dirección de Carlo Díaz y el Organismo de Investigación Judicial, bajo la dirección interina de Michael Soto, frente a las denuncias y amenazas presentadas por el periodista”, dice la moción.

Además de llamar en audiencia al fiscal y al director del OIJ, la moción plantea la comparecencia de Mauricio Boraschi, fiscal adjunto.