La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) impidió la apertura de una investigación al expresidente de la República Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda, por los aparentes fallos a la hora de presupuestar los recursos necesarios para el pago de las licencias de cuido a las personas encargadas de pacientes en fase terminal o menores de edad en condición grave.

Así quedó en evidencia este martes, en la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, cuando se puso a votación una moción impulsada por el Frente Amplio (FA) y apoyada por el Bloque Democrático de la oposición, para abrir dicha investigación.

La moción solo tuvo votos afirmativos de los 17 diputados opositores presentes, de las cuatro fracciones parlamentarias del Bloque, mientras que los 28 legisladores de gobierno que estaban en el plenario votaron de forma negativa.

La propuesta era abrir la investigación en la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, frente a la evidencia documental de que el Ministerio de Hacienda no ha cumplido con la debida presupuestación de los recursos para el pago de las licencias de cuido, como ya había sucedido a finales del año pasado.

Ya desde el año pasado, todavía como presidente de la República, Rodrigo Chaves había bloqueado reformas que buscaban asegurar el pago de licencias de cuido a personas responsables de enfermos graves. (Asamblea Leg/La Nación)

La subjefa del FA, María Eugenia Román, enfatizó que la Defensoría de los Habitantes de la República advirtió, a mediados de octubre, que podían dejar de pagarse a partir de noviembre los subsidios para personas que asumen el cuido de pacientes en fase terminal o menores de edad gravemente enfermas.

Ese pago está a cargo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), institución que -según notas de la Defensoría- ya había señalado la necesidad de reforzar el presupuesto de esa partida para este año, desde enero pasado.

“Mediante oficio PE-3408-2026, de julio pasado, la Presidencia Ejecutiva de la Caja había identificado posibles faltantes de entre ¢155 millones y ¢991 millones, según el comportamiento de la demanda del pago de licencias. Pese a esas alertas tempranas, el trámite para resolver se estancó“, dice la moción opositora rechazada por el PPSO.

En un oficio con fecha del 28 de agosto de 2026, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, institución encargada de transferir los recursos a la CCSS, pidió a Hacienda pidió realizar un movimiento presupuestario para dotar de contenido presupuestario al programa para el pago de las licencias de cuido, tomando recursos de un programa para obra comunal indígena que no sería ejecutado.

Como suelen hacer con propuestas de la oposición para investigar presuntas irregularidades del gobierno, el PPSO rechazó investigar a Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa/La Nación)

Sin embargo, el Ministerio de Hacienda le respondió a Trabajo el 4 de setiembre que no podía autorizar esa variación en la asignación de recursos, pues solo puede hacerse a través de una modificación presupuestaria aprobada por los diputados, quienes son los que tienen la potestad constitucional de autorizarlo.

No obstante, Hacienda no integró modificaciones presupuestarias dirigidas a solucionar el problema, en ninguno de los dos presupuestos extraordinarios de este año, en mayo y setiembre.

Fue a través de una moción de fondo en el Segundo Presupuesto Extraordinario 2026, días atrás, que finalmente se hizo un movimiento para cubrir esos recursos faltantes, por ¢900 millones.

María Eugenia Román advirtió que, a estas alturas, ya muchas familias no están recibiendo el pago de las licencias de cuido y además no se están autorizando nuevos subsidios.

Pese a los planteamientos de la oposición, el PPSO no solo rechazó la moción, sino que lo hizo en silencio, sin justificar sus razones para votar en contra.