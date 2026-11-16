La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) le solicitó a la presidenta de la República, Laura Fernández, convocar 63 proyectos de ley durante el periodo de sesiones extraordinarias que empezó el 1.º de noviembre y se extiende hasta el 31 de enero próximo, cuando el Poder Ejecutivo tiene el control de la agenda de la Asamblea Legislativa.

En una nota remitida por el jefe del PLN, Álvaro Ramírez, a la mandataria, con fecha del 11 de noviembre, detalló una serie de expedientes en diversas materias, entre ellas protección e inclusión social, seguridad ciudadana, temas agropecuarios, asuntos económicos, de ambiente, materia educativa, así como fomento municipal y desarrollo local.

En su primera convocatoria, el gobierno de Laura Fernández puso en agenda 111 proyectos, donde anunció un divorcio entre el partido de gobierno y el Bloque Democrátido de los cuatro partidos de la oposición, pues no convocó una sola iniciativa de esas bancadas.

En la segunda convocatoria, hecha el pasado jueves 12 de noviembre, Laura Fernández y Rodrigo Chaves, como ministro de la Presidencia, amplían la agenda de las sesiones extraordinarias con 77 iniciativas de ley, ninguna de las cuales está firmada por actuales diputados de la oposición.

Laura Fernández solo convoca en extraordinarias proyectos de los diputados del PPSO y de excongresistas aliados del chavismo, hoy en cargos del gobierno. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Más bien, esa segunda lista tiene expedientes, en su mayoría, de las diputaciones del PPSO, así como de excongresistas que fueron aliados del gobierno en el periodo legislativo anterior, como María Marta Carballo, Olga Morera, Carlos Andrés Robles, y quienes hoy cumplen roles dentro del gobierno chavista.

La petición liberacionista

En la nota firmada por el jefe del PLN, Álvaro Ramírez, este le señaló a Fernández que es de suma importancia que la comunicación entre poderes sea fluida, “en beneficio de todos los costarricenses, especialmente las poblaciones más vulnerables”.

“Por eso, solicitamos que desde el Ejecutivo se continúe dando trámite a las siguientes iniciativas que hemos considerado como prioritarias para nuestra fracción”, señaló Ramírez.

En conferencia de prensa, el vocero verdiblanco destacó la necesidad de abrir una ventana para discutir temas como el del ROP, para que eventualmente haya un avance en temas que beneficien a las familias costarricenses.

Se trata específicamente de 22 iniciativas sobre protección e inclusión social, entre ellas el expediente sobre devolución de la pensión del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), la ley del derecho al olvido oncológico para el acceso a créditos de sobrevivientes de cáncer, la condonación de deudas por pago de marchamo, la ley para adoptar una pensión mínima intocable y la ley de edad mínima para acceso a redes sociales.

En la lista solicitada de 10 proyectos sobre seguridad, destaca la creación de la policía ambiental, la ley sobre hurto, robo y receptación de vehículos y motos, el aumento de las penas por estafa a adultos mayores y la ley de regulación de la transferencia de armas.

Liberación también pidió la convocatoria de la reforma para establecer una edad de adquisición del derecho a la pensión de expresidente, así como la iniciativa para la creación de empleo fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

En la lista de proyectos sobre ambiente, pidieron incluir la Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y la Ley de Adaptación frente a la Crisis Climática, así como la Ley Marco para el Fortalecimiento de la Educación como Derecho Fundamental, entre otras propuestas.