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Política

Patricia Solano pide a Laura Fernández arrollarse las mangas y ponerse a trabajar contra la criminalidad

Después de su juramentación para un nuevo periodo en la Sala Tercera, Patricia Solano hizo un llamado a la presidenta de la República, en el marco de la reunión que sostendrá con la presidenta de la Corte, Patricia Vargas

Patricia Solano juramentación
Foto del Departamento de Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa de la juramentación de Patricia Solano como magistrada de la Sala Tercera por ocho años más. Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira