Patricia Solano pide a Laura Fernández arrollarse las mangas y ponerse a trabajar contra la criminalidad

La magistrada Patricia Solano, presidenta de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, le hizo un llamado a la presidenta de la República, Laura Fernández, con motivo de la reunión que sostendrá el próximo lunes con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Patricia Vargas.

En declaraciones a la prensa, después de su juramentación para un nuevo periodo de ocho años en la Sala Tercera, solano aseguró que los jerarcas del Poder Ejecutivo tienen que ponerse a trabajar en sus promesas de la campaña electoral 2026.

“Espero que el Poder Ejecutivo tenga una escucha activa, que se siente y se doble las mangas para empezar a trabajar por Costa Rica, contra la criminalidad organizada”, señaló la alta jueza penal.

Sobre la conversación que tendrán Laura Fernández y Patricia Vargas, Solano enfatizó que espera una buena negociación sobre el presupuesto para el Poder Judicial, porque advirtió de que la reducción propuesta para el próximo año va a recortar aspectos importantes del quehacer de la Corte, en particular por el congelamiento de 2.430 plazas interinas.

La reunión de Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, con la mandataria Laura Fernández se realizará el próximo lunes 9 de noviembre, en la Casa Presidencial. (La Nación/La Nación)

“Eso debilita el quehacer judicial, por eso espero que ella pueda tener una escucha activa, en el sentido de que vea qué hacemos”, agregó.

Patricia Solano manifestó que el Poder Judicial ha hecho constantes procesos de estudio y de autocrítica sobre todo lo que necesita mejorar, pero dijo que también el Ejecutivo debe hacerlo, porque hay muchas cosas que debe mejorar y que repercuten en el quehacer de la Corte.

De hecho, aseguró que un ejemplo de lo que debe mejorar el gobierno es la prevención de la delincuencia, porque si estuviera mejor, el Poder Judicial no tendría la gran cantidad de casos que debe atender.

“Espero que se vaya con una mente abierta para resolver, porque no es para el Poder Judicial, es para los ciudadanos”, concluyó Solano.

El encuentro de Patricia Vargas y Laura Fernández será en la Casa Presidencial, informó la oficina de prensa de la Presidencia de la República.