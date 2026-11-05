Asamblea juramenta a Patricia Solano para su segundo periodo de ocho años en Sala Tercera: PPSO le niega el saludo

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, juramentó este jueves, en el plenario, a la magistrada Patricia Solano para un segundo periodo de ocho años en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

El acto se realizó un día después de que el Congreso puso a discusión la no reelección de Solano, para la cual solo 30 diputados votaron por impedirle seguir y los otros 23 presentes, avalaron su reelección.

La Comisión de Nombramientos había recomendado la no reelección de Solano, pese a que el informe estableció que no había encontrado ninguna falta ética en la funcionaria.

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