El expresidente de la República Óscar Arias Sánchez visitó en el aeropuerto internacional Juan Santamaría a Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos ocupados.

Durante el encuentro, según se observa en las imágenes, el exmandatario (1986-1990, 2006-2010), le regaló un libro suyo a la relatora.

Arias explicó que la cita se dio previo a que él, junto con su esposa Suzanne Fischel, abordaran un vuelo camino a la Cumbre de Premios Nobel de la Paz que se celebrará en el Vaticano con el papa León XIV.

Según se puede observar, Arias le habría regalado un libro suyo a Albanese. (Oscar Arias/Facebook)

El exmandatario había criticado con dureza la decisión del Ejecutivo de negar la entrada a la funcionaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Hace 40 años nos opusimos a la política belicista de Washington para Centroamérica con valentía e hidalguía. Hoy, nuestros líderes políticos llevan cuatro años y medio sin gastar zapatos porque solo saben andar de rodillas”, escribió Arias en sus redes sociales.

El expresidente cuestionó al gobierno por convertir a Costa Rica en una “república bananera”, en sus palabras.

“Recibimos órdenes de los Estados Unidos y a cambio la Embajada norteamericana nos paga nuestra humillante obediencia eliminando las visas que nuestro mandatario les solicita. “Servilismo” es el nombre de nuestra política exterior. Perdone doña Francesca", agregó Arias.

Este jueves, Migración rechazó la entrada de la relatora alegando supuestos vínculos de ella con actos terroristas, aunque sin precisar detalles ni aportar pruebas.

Horas más tarde, la Sala Constitucional dio trámite a un recurso de habeas corpus interpuesto por un tercero en favor de la relatora. Además, como medida cautelar, ordenó garantizar que la jurista italiana permanezca en territorio nacional hasta que se resuelva el recurso o la Sala disponga lo contrario.

Albanese recibió este viernes un doctorado honoris causa de la UCR. La entrega se debió realizar por videoconferencia mientras la jurista permanecía en una sala del aeropuerto, ubicado en Alajuela.