Marta Esquivel organizó actividad con publicidad en Salón de Expresidentes, donde un año antes Asamblea prohibió exhibir marcas a exdiputada del PLN

La exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez, denunció que la Asamblea Legislativa le prohibió exhibir productos de una marca comercial durante una actividad deportiva en el Salón de Expresidentes y Expresidenta, pese a que, un año después, en ese mismo recinto se permitió la presencia de publicidad de una bebida energética durante un homenaje organizado por la diputada oficialista Marta Esquivel.

Méndez relató que la restricción ocurrió el 17 de octubre de 2025, durante la Gala Nacional del Deporte Universitario, cuando una empresa de bebidas hidratantes donó productos para ofrecer a las personas participantes.

Según explicó, la intención era colocar las bebidas en una mesa fuera del salón, en el vestíbulo, para distribuirlas como refrigerio entre los atletas universitarios.

La exlegisladora aseguró que recibió instrucciones del Departamento de Protocolo para retirar los productos, debido a que no se permitía exhibir marcas comerciales en esos espacios.

“Me dijeron que no podía poner publicidad adentro ni afuera. Tuve que echarlo en bolsas para dárselo a los asistentes”, relató Méndez.

Añadió que la entonces gerente general de la Asamblea Legislativa, Karla Granados, la llamó por teléfono para explicarle que no era posible colocar publicidad comercial en el recinto.

Video muestra a diputada Marta Esquivel y su hija en un salón de la Asamblea para homenajear a deportista y promover bebida energética.

Exgerente confirma prohibición

Consultada sobre lo ocurrido, Granados confirmó que durante su gestión se le comunicó a Méndez que no podía exhibir productos ni marcas comerciales en el Salón Jefes de Estado, Presidentes y Presidentas de la República, anteriormente conocido como Salón de Expresidentes.

“Esa indicación no fue una decisión dirigida a ella en particular. Respondía al criterio que se ha aplicado de forma general a todas las solicitudes. El mismo criterio se aplicó en otras ocasiones en que se presentaron solicitudes similares”, explicó.

La exgerente señaló que los salones protocolarios son bienes públicos destinados a actividades parlamentarias e institucionales y que algunos poseen un valor histórico y simbólico particular.

Según indicó, la práctica busca preservar la neutralidad de la Asamblea Legislativa y evitar que su imagen se asocie con marcas, productos o intereses comerciales particulares.

Granados aclaró que actualmente no existe un reglamento aprobado que prohíba expresamente la exhibición de marcas comerciales en estos espacios.

Explicó que el Departamento de Protocolo elaboró una propuesta de Reglamento de Ceremonial de la Asamblea Legislativa, que incluye disposiciones sobre el uso de salones con fines publicitarios.

La propuesta fue revisada por la Asesoría Legal y se encuentra en la Gerencia General, desde donde deberá elevarse al Directorio Legislativo para su eventual aprobación.

Publicidad durante homenaje organizado por Marta Esquivel

La denuncia de Méndez surge después de que, el pasado 15 de octubre de 2026, durante un homenaje al luchador Jorge Calvo Martín organizado por el despacho de la diputada Marta Esquivel, se exhibieron latas y materiales publicitarios de la bebida energética Wholy Liquid Love en el mismo salón legislativo.

El recinto funciona como pinacoteca y alberga retratos de expresidentes de la República y jefes de Estado desde 1833.

Durante la actividad se colocaron banners de la marca y se exhibieron sus productos.

En redes sociales circularon videos y fotografías en las que se observan carteles publicitarios de una bebida energética en el Salón de Expresidentes y Expresidenta del Congreso. (Redes Sociales/Suministrada)

Posteriormente, la empresa publicó en redes sociales un video sobre su participación en el homenaje, que luego fue eliminado.

En la grabación aparecía Verónica Vargas, hija de la diputada Esquivel, quien manifestó estar “emocionada de trabajar con marcas que apoyan el talento”.

Vargas estaba acompañada de una mujer identificada en redes sociales como Lila, quien agradeció a la legisladora por “darnos la oportunidad de representar esta bebida energética”.

En un comunicado de prensa, Wholy Liquid Love explicó que fue invitada al homenaje y que su participación, junto con la de otro emprendimiento, había sido anunciada mediante WhatsApp.

La empresa aseguró que el personal de seguridad revisó las 40 unidades de la bebida y los materiales promocionales que llevaba, y permitió su ingreso.

La actividad organizada por el despacho de Marta Esquivel, diputada del PPSO, fue anunciada como un homenaje al luchador Jorge Calvo Martin. (Captura de pantalla YouTube Asamblea Legislativa/La Nación)

También reconoció que exhibió los productos y grabó un video para sus redes sociales como parte de su estrategia de promoción vinculada con el deporte.

“Wholy Liquid Love no organizó el homenaje ni efectuó gestión alguna para el uso del recinto legislativo. Reiteramos, asistimos respondiendo a una atenta invitación que se nos hizo”, indicó la compañía.

La empresa agregó que corresponde a las autoridades legislativas aclarar las condiciones y autorizaciones bajo las cuales se desarrolló la actividad. Asimismo, precisó que mantiene una colaboración promocional con Verónica Vargas mediante un canje de productos.

Presidencia legislativa asumió revisión de permisos

Tras la polémica, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, anunció que asumirá directamente la revisión de las solicitudes para utilizar el Salón de Expresidentes, con el propósito de evitar situaciones similares.

Jiménez explicó que el permiso para el homenaje organizado por Esquivel fue aprobado por el Departamento de Protocolo, sin que la solicitud pasara por su despacho. Consultada sobre lo ocurrido, Granados remitió las preguntas a la Gerencia General, ya que indicó es la instancia encargada de administrar los salones legislativos. Actualmente, ese cargo lo ocupa de forma interina Alejandra Bolaños.

A partir de ahora, indicó, la Presidencia legislativa revisará las actividades que se pretendan realizar en ese recinto y deberá dar su visto bueno.

Además, diputados de oposición presentaron una moción para prohibir que el salón se utilice en actividades destinadas a promover intereses privados o para publicitar, exhibir, distribuir, degustar o vender productos y servicios de empresas con fines de lucro.

La propuesta fue rechazada por la bancada de Pueblo Soberano con 28 votos en contra. Por su parte, 22 legisladores votaron a favor, se trata de los partidos PLN, Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

El jefe de fracción oficialista, Nogui Acosta, cuestionó la iniciativa al considerar que no resolvía el problema planteado por la oposición, sino que constituía un “escarmiento” contra Esquivel.