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Política

Marta Esquivel organizó actividad con publicidad en Salón de Expresidentes, donde un año antes Asamblea prohibió exhibir marcas a exdiputada del PLN

Rosaura Méndez, exlegisladora del PLN, denunció que en octubre de 2025 debió ocultar bebidas donadas para una gala deportiva. La exgerente legislativa confirmó la restricción y explicó por qué se aplicaba

Marta Esquivel
Durante un homenaje organizado por el despacho de Marta Esquivel en el Salón de Expresidentes se exhibieron bebidas energéticas y publicidad de la marca Wholy Liquid Love. La Nación
Cristian Mora

La exdiputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Rosaura Méndez, denunció que la Asamblea Legislativa le prohibió exhibir productos de una marca comercial durante una actividad deportiva en el Salón de Expresidentes y Expresidenta, pese a que, un año después, en ese mismo recinto se permitió la presencia de publicidad de una bebida energética durante un homenaje organizado por la diputada oficialista Marta Esquivel.

Méndez relató que la restricción ocurrió el 17 de octubre de 2025, durante la Gala Nacional del Deporte Universitario, cuando una empresa de bebidas hidratantes donó productos para ofrecer a las personas participantes.

Según explicó, la intención era colocar las bebidas en una mesa fuera del salón, en el vestíbulo, para distribuirlas como refrigerio entre los atletas universitarios.