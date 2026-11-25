La diputada oficialista Marta Esquivel cuestionó la forma en que el Poder Judicial autoriza y ejecuta los allanamientos durante una audiencia legislativa a un aspirante a magistrado de la Sala III. Ella fue objeto de una de esas diligencias cuando presidía la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esquivel, legisladora del Partido Pueblo Soberano (PPSO), planteó sus críticas al abogado José Miguel Zamora Acevedo, quien compareció ante los diputados como candidato a ocupar una magistratura de la Sala Penal.

Durante su intervención, la congresista cuestionó el trabajo de la Fiscalía General y de las fiscalías, particularmente por lo que describió como deficiencias en las investigaciones, problemas en el manejo de los expedientes y falta de diligencia.

La diputada también manifestó su inconformidad con los allanamientos masivos y con el papel de los jueces que autorizan esas diligencias.

“Cuando se hacen esos allanamientos masivos, de hecho, ya con 10 allanamientos me parece que es suficiente. Los mismos jueces de garantías que se llaman de garantías y honestamente yo no les encuentro qué garantizan ni siquiera conocen el expediente”, manifestó.

Esquivel cuestionó que los jueces y fiscales que participan en los operativos no necesariamente conocen a profundidad las investigaciones y sostuvo que esa situación puede provocar un desperdicio de recursos públicos y eventuales daños a las personas afectadas.

“Yo, de lo que he logrado analizar, la forma en que el Poder Judicial hace los allanamientos sin que las personas que acuden conozcan ni siquiera qué es lo que están investigando hace que esos procesos sean de verdad un desperdicio de recursos humanos y económicos”, agregó.

Esquivel fue objeto de un allanamiento en setiembre de 2024, cuando se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la CCSS y figuraba entre las personas investigadas por el Caso Barrenador.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) allanó su vivienda el 23 de setiembre de ese año. Sin embargo, Esquivel fue detenida cuando se presentó a la sede del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Pérez Zeledón.

El Caso Barrenador investiga un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos para la administración de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) de la Gran Área Metropolitana (GAM), a tres cooperativas y una asociación médica.

Aspirante a magistrado también cuestiona los allanamientos

Zamora Acevedo coincidió con los cuestionamientos de Esquivel al Ministerio Público y aseguró que, desde su experiencia como defensor, ha observado problemas en la manera en que se desarrollan algunas investigaciones y diligencias judiciales.

El abogado cuestionó, en particular, la falta de contrapesos efectivos durante la autorización de los allanamientos.

Como ejemplo, relató que en ocasiones, cuando un juez rechaza una solicitud de allanamiento, la Fiscalía puede presentarla ante otro juez de turno y obtener una resolución favorable.

También criticó que los defensores públicos no participen en esas diligencias de autorización, pues considera que eso debilita los controles sobre las actuaciones del Ministerio Público.

“Lo que estoy diciendo es el cúmulo de realidad, cómo operan estas circunstancias”, afirmó.

Esquivel retomó la palabra y cuestionó la falta de consecuencias ante errores atribuidos a la Fiscalía. Como ejemplo, mencionó el caso del expresidente Miguel Ángel Rodríguez en el que, según dijo, hubo problemas con la incorporación de pruebas y gastos millonarios en traducciones.

“¿Y sabe qué es el problema más grave? No pasa nada. No pasa nada”, manifestó la legisladora.