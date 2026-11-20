La magistrada Roxana Chacón respondió este jueves a las críticas que le dirigió el diputado José Miguel Villalobos, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), durante la discusión sobre su reelección para un nuevo periodo en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.

Los comentarios de la jueza se dieron después de su juramentación ante la Asamblea Legislativa, donde un día antes los diputados en amplísima mayoría votaron por asegurar su continuidad en el cargo, con la excepción del oficialista Villalobos.

“Me parece que no lleva razón don José Miguel, pero le respeto su posición”, dijo la magistrada de la Sala Segunda.

En el debate parlamentario de este miércoles, el oficialista dijo que su voto negativo contra Chacón se debe a que no tiene una carrera jurídica, sino que su experiencia es como funcionaria de la Defensoría de los Habitantes, antes asesora externa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y asistente del Consejo de Gobierno en la administración de Rafael Ángel Calderón Fournier.

La juramentación de Roxana Chacón para un segundo periodo de ocho años en la Sala Segunda tuvo lugar en el plenario legislativo, a las 3 p. m. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Villalobos alegó que esa carrera en la Defensoría no es mérito suficiente para ser magistrada y agregó que su opinión es que no ha sido una magistrada que merezca continuar. “Mi concepto es que no ha sido una magistrada brillante”, dijo.

Para la magistrada Chacón, después de ocho años en la Sala Segunda, no es necesario estar dentro de la judicatura para ser un magistrado.

“El cúmulo de actividades que yo he desarrollado en mi vida, a través de la materia laboral, me han dado muchísima experiencia. He pasado por muchísimas instituciones, en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con los procedimientos disciplinarios, en la Junta de Pensiones, son puras pensiones, es lo que vemos en Sala Segunda. Las actividades que tuve anteriormente me permitieron mayor capacidad desde el plano administrativo y en la toma de decisiones”, dijo Chacón en referencia a las fuertes críticas del congresista del PPSO.

En cuanto a las sentencias que ha tomado, la magistrada reelecta comentó que tratan de hacer lo mejor, además de que no son decisión de una sola persona, sino de un órgano colegiado.

“Un magistrado propone una redacción de sentencia, pero hay cuatro magistrados adicionales que la avalan o la deniegan. Es decir, no son solo mías, sino de los cinco magistrados”, agregó.

Roxana Chacón también respondió sobre las críticas que hizo Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), en su argumentación del miércoles, sobre una formalidad extrema de parte de la alta jueza, específicamente en un caso donde rechazaron un caso de un peón agrícola, porque su abogada había incorporado una imagen en la firma por escrito.

“Lo mismo, es un órgano colegiado. Yo puedo llevar una línea, pero hay tres magistrados que hacemos mayoría, no soy solo yo. Yo recomiendo y necesito dos magistrados para hacer mayoría. Él tomó casos de mi oficina, pero hay otros del magistrado Olaso y de Luis Porfirio Sánchez, es decir, que hay personas que estamos votando para protección de los recursos y las personas en relación con las firmas superpuestas”, respondió.

En relación con la denuncia que ella hizo durante una sesión de la Corte Plena, sobre supuestas presiones para votar en favor de la candidatura de la magistrada penal Patricia Solano para la presidencia del Poder Judicial, Chacón rechazó responder consultas de la prensa, pues aseguró que ya se había discutido en ese foro.