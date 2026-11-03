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Política

Juzgado archiva denuncia de Laura Fernández por supuesto espionaje en su oficina de campaña

La entonces candidata presidencial denunció en octubre de 2025 el hallazgo de un supuesto dispositivo de espionaje en su oficina de Rohrmoser

Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, alegó ser víctima de espionaje, tras supuestamente encontrar un micrófono escondido en un tomacorrientes de su oficina privada.
Laura Fernández alegó ser víctima de espionaje, tras supuestamente encontrar un micrófono escondido en un tomacorrientes de su oficina privada en octubre del año anterior. La Nación/Lucía Astorga
Silvia Ureña Corrales

El Juzgado Penal de Pavas archivó la denuncia por supuesto espionaje que presentó Laura Fernández, cuando era candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por el hallazgo de un presunto micrófono oculto en su oficina.

La sede judicial acogió la solicitud de desestimación presentada por el Ministerio Público el 6 de mayo de 2026, según confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

El caso se originó en octubre de 2025, cuando Fernández denunció públicamente la presencia de un presunto dispositivo de espionaje en una casa de la agrupación política, ubicada en Rohrmoser, San José.