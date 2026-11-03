Juzgado archiva denuncia de Laura Fernández por supuesto espionaje en su oficina de campaña

La sede judicial acogió la solicitud de desestimación presentada por el Ministerio Público el 6 de mayo de 2026, según confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.
El caso se originó en octubre de 2025, cuando Fernández denunció públicamente la presencia de un presunto dispositivo de espionaje en una casa de la agrupación política, ubicada en Rohrmoser, San José.
La Fiscalía de Pavas informó de que la investigación se tramitó bajo el expediente 25-001104-0283-PE. Previamente, el Ministerio Público remitió el caso al juzgado de la zona con una solicitud de desestimación.
Laura Fernández denunció supuesto espionaje en octubre de 2025
En campaña, Fernández dijo que recibió una alerta, la cual motivó la aplicación de un “protocolo de seguridad” en la residencia utilizada por el partido político.
La hoy presidenta aseguró en ese entonces que un equipo de seguridad especializado realizó una revisión exhaustiva del inmueble. De acuerdo con su versión, los especialistas detectaron una señal de transmisión procedente de su oficina mediante un sensor de alta tecnología.
Fernández sostuvo que el dispositivo apareció en un espacio de uso exclusivamente personal. También afirmó que los expertos encargados de la inspección tenían prestigio internacional.
Laura Fernández denuncia supuesta colocación de micrófono en su oficina
La entonces aspirante presidencial indicó que la revisión fue financiada por Carlos Valenciano Kamer, empresario y entonces propietario del canal de televisión ¡OPA!
Durante la conferencia de prensa, Fernández mostró y manipuló el supuesto dispositivo. Lo describió como un “micrófono de ultratecnología” y aseguró que los especialistas le indicaron que era difícil adquirirlo en Costa Rica.