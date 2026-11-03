Juzgado archiva denuncia de Laura Fernández por supuesto espionaje en su oficina de campaña

El Juzgado Penal de Pavas archivó la denuncia por supuesto espionaje que presentó Laura Fernández, cuando era candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por el hallazgo de un presunto micrófono oculto en su oficina.

La sede judicial acogió la solicitud de desestimación presentada por el Ministerio Público el 6 de mayo de 2026, según confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

El caso se originó en octubre de 2025, cuando Fernández denunció públicamente la presencia de un presunto dispositivo de espionaje en una casa de la agrupación política, ubicada en Rohrmoser, San José.

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