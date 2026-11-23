El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José declaró ilegal la huelga convocada por cinco sindicatos del sector educativo y realizada el pasado 11 de noviembre. La resolución también determinó que la participación de funcionarios de comedores escolares del Ministerio de Educación Pública (MEP) ocurrió en servicios públicos esenciales.

La sentencia, dictada el 20 de noviembre por la jueza Carolina Muñoz González, establece que al movimiento le corresponden las consecuencias previstas en el artículo 379 del Código de Trabajo, entre ellas el rebajo de los salarios por el tiempo no laborado.

La declaratoria alcanza a la huelga convocada por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), el Sindicato Patriótico de la Educación 7 de Agosto (Sinpae), el Sindicato Nacional de Profesionales en Orientación y Afines (Sinapro) y el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).

En el caso de los funcionarios de comedores escolares del MEP, el juzgado hizo una declaratoria específica: determinó que el movimiento realizado por estos trabajadores se desarrolló en servicios públicos esenciales. Por esa razón, también se les aplican las consecuencias contempladas en el artículo 379 del Código de Trabajo, incluido el rebajo salarial.

La resolución señala que la amortización de los salarios sujetos a reembolso deberá efectuarse conforme a los plazos establecidos en el segundo párrafo del artículo 173 del Código de Trabajo.

No obstante, el juzgado también recordó que el jerarca de la institución puede disponer la reposición parcial o total del tiempo no laborado si considera que esa alternativa resulta más conveniente para satisfacer el fin público.

Para hacerlo, deberá emitir una resolución razonada que detalle cómo se repondrán las labores, quiénes serán los responsables y qué mecanismos de supervisión se aplicarán. Además, deberá remitir una copia de esa decisión a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes.

La sentencia corresponde a una resolución de primera instancia, por lo que admite recurso de apelación. Las partes disponen de un plazo de tres días para presentarlo ante el mismo juzgado, de conformidad con el artículo 668 del Código de Trabajo.

El fallo corresponde a la sentencia N.° 2026002574.