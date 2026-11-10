Jesús Calderón critica a oficialista Wilson Jiménez: ‘Ni Villalta ni yo hemos hecho llegar a la Asamblea títulos que no poseemos; eso lo convierte a usted en un mentiroso’

El diputado Jesús Calderón Calderón, del Partido Liberación Nacional (PLN), le respondió este martes en el plenario legislativo al oficialista Wilson Jiménez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por las afirmaciones que hizo el lunes sobre el liberacionista y el jefe del Frente Amplio (FA), José María Villalta.

“Ni Villalta ni yo hemos hecho llegar a la Asamblea títulos que no poseemos; eso lo convierte a usted en un mentiroso”, le dijo Calderón a Jiménez, echándole en cara que se hacía presentar, tanto en el perfil de la página web del Congreso como en sus redes sociales, como abogado, pese a que había perdido el examen de incorporación al Colegio de Abogados y solo tiene el título de licenciado en Derecho.

Jesús Calderón, del PLN, califica de 'mentiroso' al oficialista Wilson Jiménez

Este lunes, en una intervención de control político, Jiménez había asegurado que Villalta mintió en el plenario al asegurar que el gobierno había intentado extorsionar a Calderón para que votara en contra de la reelección de la magistrada Julia Varela, de la Sala Segunda.

Según el oficialista Jiménez, en declaraciones al programa La Octava, Calderón evitó denunciar directamente que hubo extorsión por parte del gobierno.

El diputado Wilson Jiménez, del PPSO, criticó a Jesús Calderón por decirle mentiroso y dijo que seguramente actúa así por doblarle la edad. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

No obstante, en esas declaraciones al periodista, Calderón confirmó que hubo conversaciones de pasillos, incluso con el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes Requeno, y las comparó con los ofrecimientos de diverso tipo que hizo el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, a la comunidad de Turrúcares para que acepte un relleno sanitario en su territorio.

Eso sí, matizó que tal vez Villalta y él lo ven a través de un cristal diferente.

“Debo decirle a don Wilson que si él vio toda la entrevista, se dará cuenta que yo dije que en estos temas, depende del vidrio con el que uno lo vea. Yo lo vi de un color, puede que el diputado Villalta lo haya visto de otro. En esa entrevista mencioné el tema de Turrúcares.

“Probablemente usted, don Wilson, los ofrecimientos que se le hicieron a la comunidad, usted los vea de manera diferente a como los ve el diputado Villalta. Probablemente usted no vea nada anómalo, pero le aseguro que aquí hay una enorme cantidad de diputados que vieron conductas incluso delictuosas (sic) en esas manifestaciones”, le dijo Calderón directamente a Jiménez.

Días atrás, José María Villalta, jefe del FA, acusó al gobierno de intentar extorsionar a un diputado para que votara contra la reelección de una magistrada. (Esteban Rojas/Asamblea Legislativa/La Nación)

Sin embargo, Calderón defendió lo dicho por su compañero del Bloque Democrático y le echó en cara a Jiménez que no se han presentado con un título profesional que no tienen, como lo hizo Wilson Jiménez semanas atrás, cuyas redes sociales decían que era abogado, sin serlo.

Más tarde, el diputado Jiménez pidió la palabra por el orden para responderle al liberacionista: “De verdad que el diputado Jesús Calderón parece que no está bien, bastante mentiroso por cierto”.

Alegó que él no había enviado nada a la Secretaría del Directorio y le recalcó que sí tiene un título profesional, aunque colegiado “igual que miles de costarricenses”.

“Usted tiene que retractarse porque está diciendo puras bajezas. A veces dicen que la edad da experiencia, pero nos damos cuenta de que a usted las emociones le juegan en contra, a pesar de que me duplica posiblemente la edad. Querer hacerse famoso a costillas mías no le va”, dijo Jiménez.