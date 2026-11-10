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Política

Jesús Calderón critica a oficialista Wilson Jiménez: ‘Ni Villalta ni yo hemos hecho llegar a la Asamblea títulos que no poseemos; eso lo convierte a usted en un mentiroso’

Wilson Jiménez afirmó que José María Villalta mintió al afirmar que el gobierno intentó extorsionar a Calderón para votar contra la reelección de Julia Varela

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El diputado Jesús Calderón, del PLN, calificó a Wilson Jiménez de mentiroso, por presentarse como abogado sin serlo, en sus redes sociales y el sitio web de la Asamblea. Esteban Rojas/Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira