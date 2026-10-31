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Política

Ingreso de los hogares cae 3,8% y Rodrigo Chaves responde: ‘Esa parte no la leí’

“Siempre habrá pobres entre vosotros”, dijo el ministro de Hacienda al hablar de la pobreza en Costa Rica.

Rodrigo Chaves y Laura Fernández, conferencia de prensa luego de Consejo de Gobierno
Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, fue consultado sobre la disminución de los ingresos familiares revelada por el INEC en 2026. Rafael Pacheco Granados
Silvia Ureña Corrales

El ingreso promedio de los hogares costarricenses disminuyó durante el 2026. Sobre estos resultados fue consultado Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, durante una entrevista en el programa No Mientas Show, de La Octava TV.

Al ser cuestionado sobre la disminución de los ingresos familiares, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Chaves respondió: “Esa parte no la leí”.

Rodrigo Chaves responde sobre caída de ingresos de los hogares revelada por el INEC