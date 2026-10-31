Ingreso de los hogares cae 3,8% y Rodrigo Chaves responde: ‘Esa parte no la leí’

El ingreso promedio de los hogares costarricenses disminuyó durante el 2026. Sobre estos resultados fue consultado Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia, durante una entrevista en el programa No Mientas Show, de La Octava TV.

Al ser cuestionado sobre la disminución de los ingresos familiares, reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Chaves respondió: “ Esa parte no la leí” .

Rodrigo Chaves responde sobre caída de ingresos de los hogares revelada por el INEC

Según la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) 2026, el ingreso promedio mensual de los hogares cayó un 3,8% , al pasar de ¢1.209.825 en 2025 a ¢1.163.728 en 2026. Esto representa una reducción de ¢46.097 mensuales.

La disminución también se reflejó en el ingreso por persona, que pasó de ¢485.792 a ¢467.197 mensuales, una caída del 3,8%. Ambas variaciones son estadísticamente significativas, según el INEC.

Uno de los principales cambios se registró en los ingresos por salarios, cuyo promedio mensual disminuyó un 3,2% , al pasar de ¢747.236 en 2025 a ¢723.135 en 2026.

Durante la conversación, Chaves destacó que Costa Rica alcanzó la categoría de país de ingreso alto durante la actual administración. También reconoció que la cantidad de hogares pobres continúa elevada en relación con el ingreso por habitante del país.

“Siempre habrá pobres entre vosotros y las sociedades más ricas tienen pobres y tienen gente que vive en la calle. El problema en Costa Rica es que son demasiados con respecto a nuestro ingreso per cápita, porque ya somos un país de ingreso alto”, afirmó el ministro.

Casi 300.000 hogares viven en pobreza

De acuerdo con la Enaho 2026, la pobreza por insuficiencia de ingresos afecta al 15,4% de los hogares, equivalente a 298.713 familias.

Esta cifra representa 12.348 hogares más que en 2025.

En cuanto a la pobreza extrema, el indicador se ubicó en 3,8%, equivalente a 73.830 hogares, sin una variación estadísticamente significativa respecto al año anterior.

La pobreza también presenta diferencias por zona de residencia. En las áreas urbanas afecta al 13,5% de los hogares, mientras que en las rurales alcanza el 20,7%, una diferencia de 7,2 puntos porcentuales.