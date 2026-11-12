AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Política

Gobierno de Laura Fernández justifica rechazo a condena contra medidas coercitivas y contrarias al derecho internacional

La disociación de Costa Rica se sumó a las de Argentina, Colombia y Paraguay, que también expresaron reservas sobre el apartado que critica las acciones contrarias a la Carta de las Naciones Unidas

11/11/2026 Casa Presidencial, conferencia de prensa con la Presidenta Laura Fernández Delgado, fotografía: Marvin Caravaca
El gobierno de Laura Fernández se apartó del rechazo iberoamericano a las medidas coercitivas que obstaculicen las prioridades de desarrollo de los Estados. Marvin Caravaca
Lucía Astorga