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Política

Costa Rica se aparta de condena iberoamericana a medidas coercitivas y contrarias al derecho internacional que obstaculizan el desarrollo de los países

Gobierno de Laura Fernández se apartó de uno de los 20 puntos del documento, que condena la coerción internacional; Argentina, Colombia y Paraguay también dejaron constancia de su desacuerdo

XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España, entre el 4 y 5 de noviembre, y a la que asistió la presidenta de la República, Laura Fernández.
El gobierno Laura Fernández decidió no respaldar un punto de la Declaración de Madrid, relacionado con el rechazo a medidas coercitivas contra los Estados Flickr Secretaría General Iberoamericana
Lucía Astorga

El gobierno de Laura Fernández decidió desmarcar a Costa Rica de un pronunciamiento contra las medidas coercitivas que obstaculizan el desarrollo de los países. Ese rechazo forma parte de la Declaración de Madrid, suscrita durante la XXX Cumbre Iberoamericana, efectuada en la capital española.

La posición costarricense quedó consignada en una nota al pie del documento, en la que se indica que la República de Costa Rica “se disocia del párrafo 4 de la Declaración de Madrid”. El encuentro de dos días concluyó este jueves con la firma del acuerdo.

Ese apartado señala: “Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo”.