Fuerte enojo de Claudia Dobles contra Nogui Acosta por asesores que tuvo como primera dama: ‘Es una bajeza’

La diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), se mostró muy molesta con Nogui Acosta, jefe de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por una afirmación que hizo el vocero oficialista durante su intervención en defensa del proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027, este jueves por la noche en el plenario de la Asamblea Legislativa.

Durante su intervención por el fondo, antes de la votación en primer debate, Acosta le echó en cara a Dobles que, cuando ella era primera dama, en el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022), tenía 10 asesores para atender su despacho.

“Le voy a decir una cosa, doña Claudia. Usted que critica las nueve plazas adicionales que están aquí (en el Presupuesto 2027, asignadas al Ministerio de la Presidencia para colaborar con los 31 diputados de la fracción del PPSO), cuando usted fue primera dama, tenía 10 asesores en su despacho. La pregunta es cómo los financiaba y por qué eso es bueno, y lo que estamos haciendo nosotros es malo. Entiendan claramente de qué se trata esto”, dijo el jefe de la mayoría oficialista del Congreso.

Frente a esa acusación, Dobles pidió la palabra por el orden, muy molesta, para dirigirse directamente a Acosta, exministro de Hacienda de la administración de Rodrigo Chaves Robles (2022-2025), pero también viceministro de Hacienda durante la administración de Alvarado, entre el 2018 y el 2019.

“¡Qué nivel de bajeza, don Nogui! Sí, lo veo a usted y lo veo a los ojos, qué nivel de bajeza, porque usted formó parte de ese equipo y está malinformando a la gente intentando hacer una falsa equivalencia", le reclamó Dobles al jefe de Pueblo Soberano.

Dobles aseguró que nunca se creó una sola plaza nueva, adicional, y agregó que en la administración Alvarado Quesada se redujeron las plazas. También le dijo a Nogui Acosta que él lo sabe bien, porque él estaba ahí, y porque él trabajaba con su despacho. Agregó que ese era un equipo de trabajo transparente y que rendía cuentas de todo lo que se hacía.

“No le mienta a la gente. Estas que ustedes crean son plazas nuevas. Tienen el descaro de decir que no hay plata y, a la vez, hacer plazas nuevas. No mienta, Nogui, por favor, tenga la decencia. Yo nunca he usado cartas tan bajas como las que está usando usted, que llegaba a mi despacho a trabajar conmigo todos los días, y con mi equipo de trabajo, para dar resultados”, cuestionó Dobles.

La diputada señaló que Acosta nunca se quejó, cuando trabajaba junto con ella, por esos 10 asesores.

Incluso después de hacer el reclamo ante el micrófono, Claudia Dobles, de la CAC, fue a cuestionar a Nogui Acosta directamente por su afirmación sobre el costo de las plazas de asesores que tenía en el despacho de primera dama, en la administración de Carlos Alvarado. (Aarón Sequeira/La Nación)

Según Dobles, esas acusaciones contra ella las hacen los oficialistas para que la gente pierda de vista “un montón de cosas que sí están haciendo” y agregó que dicen esas cosas ante los reclamos y argumentos de la oposición sobre los recortes aplicados por el gobierno de Laura Fernández en el Presupuesto Ordinario de la República para el 2027, que afectan al Poder Judicial, las universidades estatales, programas escolares e incluso las fuerzas de seguridad pública.

“Empiezan a decir este tipo de cosas porque la gente en Costa Rica puede no saberlo, pero usted sí lo sabe, porque usted estuvo ahí, usted trabajó conmigo, en mi despacho, con mi equipo de trabajo. Una sola plaza no se hizo”, agregó.

Además, la ex primera dama recordó que, cuando fue necesario, al gabinete completo se le redujo el salario, mientras que una de las primeras acciones tomadas por el gobierno de Rodrigo Chaves en el 2022 fue aumentarles el salario a los jerarcas del gobierno.

“Al día de hoy, ustedes son los que están aumentando plazas y el presupuesto para publicidad y propaganda”, alegó Dobles.