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Política

Fuerte enojo de Claudia Dobles contra Nogui Acosta por asesores que tuvo como primera dama: ‘Es una bajeza’

La diputada Claudia Dobles, de la CAC, le hizo un fuerte reclamo al jefe del PPSO, Nogui Acosta, porque sugirió que se gastaba mucho en sus asesores durante el gobierno de Carlos Alvarado

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Claudia Dobles le hizo un reclamo a Nogui Acosta por cuestionar que, cuando era primera dama en el gobierno de Carlos Alvarado, tuviera 10 asesores. Asamblea Legislativa
Aarón Sequeira