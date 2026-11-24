La denuncia de una amenaza contra el exdiputado y excandidato presidencial Ariel Robles y su pareja motivó un pronunciamiento de la fracción legislativa del Frente Amplio (FA) este martes.

Mediante un comunicado, la bancada responsabilizó al Gobierno por el clima de violencia y confrontación en el país. En criterio de los legisladores, los discursos de la actual y la anterior administración fomentan la intolerancia hacia la crítica y el debate democrático.

La agrupación exigió a la presidenta de la República, Laura Fernández, condenar lo sucedido y detener lo que considera ataques contra la prensa y la oposición. También le pidió instar públicamente a sus seguidores a cesar los actos de intimidación.

Asimismo, solicitó al Ministerio Público y al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigar el incidente y garantizar la seguridad de Robles y su familia.

La denuncia de Ariel Robles

El excandidato presidencial denunció la mañana de este martes que un motociclista lo amenazó a él y a su novia mientras viajaban en un automóvil.

En un video publicado en sus redes sociales, se observa a un hombre acercarse a la ventana del conductor y apuntar hacia el exdiputado con su mano, en un gesto que simula una pistola.

Según Robles, el motociclista rodeó el vehículo en varias ocasiones. El exlegislador desconoce si el sujeto portaba un arma.

Ante una consulta de La Nación, Robles indicó que recopila información para presentar las denuncias correspondientes.

Colaboró con esta información el periodista Cristian Mora.