En su mensaje de despedida de Costa Rica, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Palestina, Francesca Albanese, no solo pidió a los costarricenses defender al Poder Judicial y a la Universidad de Costa Rica (UCR), sino que también llamó a no colocar en el poder a personas con historial casos de acoso o abuso hacia mujeres.

“ Otra lección que aprendí es que las personas que han acosado a mujeres, personas que han abusado mujeres, nunca nunca deberían estar en posiciones de poder ”, aseguró la experta en temas relacionados con los territorios palestinos y las agresiones que han recibido de parte del gobierno israelí de Benjamin Netanyahu.

Antes de salir de territorio costarricense, incluso en ese mensaje de despedida, la experta no había hecho referencia directa a las autoridades del gobierno de Costa Rica, ni a la presidenta de la República, Laura Fernández, ni al ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves.

Sin embargo, a su llegada a México, sí criticó el trato que recibió de parte de los funcionarios de la Dirección de Migración y Extranjería, a quienes señaló porque no sabe si la trataron como lo hicieron por incompetencia o adrede.

Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Palestina, pasaporte en mano en el avión que la llevó a México, este sábado. (Instagram de Francesca Albanese/La Nación)

En territorio mexicano, rechazó los comentarios “muy graves” que, según dijo, emitió contra ella Rodrigo Chaves el viernes en San Carlos, al acusarla de supuestos vínculos terroristas.

Además, cuestionó que no haya recibido llamadas de parte del gobierno de Laura Fernández, en ningún momento, ni siquiera para mostrarle una pizca de humanidad, a diferencia del apoyo que sintió de decenas de personas, abogadas y abogados, sociedad civil y un excolega relator de la ONU.