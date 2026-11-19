La Fiscalía General de la República confirmó este jueves por la mañana que abrió una causa por el presunto delito de prevaricato en perjuicio de los deberes de la función pública, contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, en relación con el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2027.

La causa se tramita con el consecutivo penal 26-000115-0033-PE, dentro y, dentro de los trámites ordinarios, se solicitó una copia certificada del proyecto de ley, según consta en una nota con fecha del lunes 16 de noviembre, recibida en el Congreso este miércoles 18.

Consultada por la prensa, en el lobby del plenario legislativo, Jiménez confirmó que ella ya ordenó entregarle a la Fiscalía la copia solicitada del Presupuesto Nacional 2027.

Por tratarse de una investigación relacionada con una diputación, es decir, un miembro de un poder supremo, la investigación la tiene que dirigir personalmente el fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.

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