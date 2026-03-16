Política

Estos son los mecanismos con los que la oposición podrá enfrentarse a la mayoría absoluta de Pueblo Soberano

Oposición tendrá herramientas para ejercer control político en los proyectos de ley que impulse el oficialismo

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Por Cristian Mora
25/04/2023 Asamblea Legislativa. El Plenario se prepara para el primer cambio de directorio político de la actual administración. Las curules, ahora vacías, estarán ocupadas por los diputados de todas las fracciones, que lucirán elegantes durante la sesión solemne de este lunes primero de mayo.
Pueblo Soberano contará con mayoría absoluta en el Congreso, pero la oposición tendrá herramientas para incidir en los proyectos de ley. (Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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