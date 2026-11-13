Embajadora de Estados Unidos se reúne con presidenta de la Corte Suprema de Justicia

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado fue uno de los principales temas de una reunión entre la embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, Melinda Hildebrand, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas.

El encuentro entre ambas funcionarias tuvo como objetivo fortalecer las alianzas de cooperación y dar continuidad a las acciones conjuntas entre Estados Unidos y el Poder Judicial costarricense.

Según informó el Poder Judicial en su cuenta oficial de Facebook, la reunión también se centró en el trabajo desarrollado con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, dos instituciones encargadas de investigar y perseguir delitos en Costa Rica.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, recibió las felicitaciones de la embajadora estadounidense, Melinda Hildebrand, por su reciente elección al cargo. (Poder Judicial/Made with Google AI)

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos informó, también mediante Facebook, que Hildebrand aprovechó el encuentro para felicitar a Vargas por su elección como presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Durante la conversación, ambas representantes coincidieron en la importancia de reforzar los esfuerzos conjuntos para llevar ante la justicia a narcotraficantes y otros integrantes de organizaciones criminales.

La representación diplomática estadounidense señaló que estas organizaciones representan una amenaza tanto para Costa Rica como para Estados Unidos, además de otros países de la región y del hemisferio.