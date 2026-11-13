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Política

Embajadora de Estados Unidos se reúne con presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Melinda Hildebrand y Patricia Vargas abordaron la cooperación entre ambos países y el trabajo conjunto con el OIJ y el Ministerio Público contra el crimen organizado

Melinda Hildebrand, embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, junto a Patricia Vargas González, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, durante un encuentro oficial.
Melinda Hildebrand, embajadora de Estados Unidos en Costa Rica, junto a Patricia Vargas González, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, durante un encuentro oficial. Poder Judicial
Silvia Ureña Corrales