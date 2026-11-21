Aunque todavía faltan casi dos años para las elecciones municipales de 2028, el proceso comicial comenzará a tomar forma el próximo 5 de diciembre, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) active el cronograma de organización de esos comicios.

Eugenia Zamora, presidenta del TSE, anunció el cronograma durante la reunión con las presidentas de los supremos poderes, en la que participaron la mandataria Laura Fernández; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y la jerarca del Poder Judicial, Patricia Vargas.

Zamora explicó que el 5 de diciembre también comenzará el congelamiento de la división territorial administrativa, una de las primeras disposiciones del calendario electoral.

El cronograma establece otras fechas clave para la organización de las elecciones. El 5 de febrero de 2027 vencerá el plazo para solicitar la inscripción de nuevos partidos políticos.

Además, el 6 de agosto de 2027, el Tribunal pasará de tres a cinco magistrados.

Otro de los cambios será el adelanto de un mes en el periodo de inscripción de candidaturas, como resultado de una modificación legal. Esa etapa se desarrollará entre el 6 y el 21 de setiembre de 2027.

La convocatoria oficial a las elecciones municipales será el 6 de octubre de ese año. A partir de ese momento, la Fuerza Pública quedará bajo las órdenes del TSE para atender las responsabilidades de seguridad durante el proceso electoral.

Más de 6.200 cargos por elegir

La organización de los comicios implicará un amplio despliegue logístico. Zamora indicó que se proyecta la elección de más de 6.200 cargos municipales y la participación de unas 45.000 candidaturas.

Actualmente, existen 160 partidos políticos, aunque no será hasta agosto de 2027 cuando se conozca cuántos participarán efectivamente en las elecciones.

El TSE también deberá fiscalizar más de 4.300 asambleas partidarias, en las que las agrupaciones renovarán sus estructuras internas y elegirán sus candidaturas.

A esto se suma la impresión de más de ocho millones de papeletas, distribuidas en más de 600 plantillas.

Durante la reunión, Zamora también planteó la importancia de involucrar a las instituciones de los distintos Poderes de la República en la prevención del crimen organizado durante el proceso electoral.

La presidenta del TSE señaló que esa responsabilidad no se limita a la seguridad que deberá brindar la Fuerza Pública, sino que también comprende el control del financiamiento de los partidos políticos y otros aspectos en los que el Tribunal tiene competencias.