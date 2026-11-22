El Partido Liberación Nacional (PLN) dejó de ser la fuerza hegemónica de la política costarricense y perdió la presencia territorial que lo caracterizó durante más de seis décadas. Hoy, su principal respaldo electoral se concentra en el Valle Central.

Según el Informe Estado de la Nación 2026, el repliegue verdiblanco es parte de un realineamiento electoral que está alterando el equilibrio de fuerzas políticas que caracterizó al país durante décadas.

Uno de los factores de ese cambio fue la irrupción del chavismo en el escenario político: un proyecto, articulado alrededor de la figura de Rodrigo Chaves, que en las elecciones de 2026 llegó a las urnas bajo la bandera del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y llevó a Laura Fernández a la Presidencia, como continuidad de la administración anterior.

Actualmente, el PLN comparte con los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (FA), “una clara dificultad estructural para atraer un apoyo nacionalizado y la identificación partidaria en los territorios rurales, costeros y fronterizos del país”, destaca el informe.

La transformación no se explica únicamente por la cantidad de votos que obtuvo cada agrupación, sino por la distribución geográfica de ese respaldo. Aunque el PLN consiguió el 34% de los votos válidos, su apoyo se concentró en una porción más reducida del territorio nacional.

En la última década, el PLN se ha replegado en los tres espacios políticos más relevantes: no ha ganado una elección presidencial en 16 años, perdió su predominancia en el Congreso y conserva solo una parte de los gobiernos locales.

Del escenario nacional al vallecentrismo

El informe utiliza el índice de proporcionalidad regional (IPR) para medir qué tan homogénea es la distribución territorial del apoyo electoral de un partido. Un valor más bajo refleja una presencia más extendida por el país, mientras que uno más alto indica una mayor concentración geográfica de los votos.

Durante 65 años, entre 1953 y el 2018, el PLN mantuvo un IPR bajo y estable, con un promedio de 0,0079. Ese comportamiento reflejaba su condición de partido nacionalizado, con respaldo distribuido en distintas regiones.

Sin embargo, en las elecciones del 2026 el indicador subió a 0,0143, el nivel más alto de toda la serie histórica. El resultado muestra que el respaldo liberacionista se concentró en el Valle Central y perdió cobertura territorial respecto de los procesos electorales anteriores.

El PLN obtuvo el 34% de los votos presidenciales en el 2026, pero su respaldo alcanzó una menor extensión territorial que en elecciones anteriores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El estudio distingue así entre la capacidad de captar votos y la extensión geográfica de ese apoyo. El PLN conservó un caudal electoral importante, pero dejó de tener la misma presencia en las regiones periféricas, costeras y fronterizas.

Ese desplazamiento también se observa en la distribución de los resultados cantonales. El PPSO ganó en 63 de los 84 cantones del país y consolidó su avance en zonas donde el PLN había tenido influencia, aunque no todos esos territorios habían sido bastiones liberacionistas.

El informe examinó 82 cantones —excluyó Monteverde y Puerto Jiménez— y comparó los resultados de la primera ronda del 2022, la segunda ronda de ese año y las elecciones del 2026. A partir de ese análisis, identificó cuatro grupos de territorios que permiten observar cómo cambió el mapa electoral.

Según el informe, el bloque geográfico donde el PLN sufrió su mayor desgaste fue capturado por el chavismo, en el 2022 con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y luego por el PPSO en el 2026.

PPSO conquista antiguos bastiones liberacionistas

El primer grupo corresponde al núcleo capturado por el PPSO en el 2022. Está compuesto por 52 cantones, entre ellos San Carlos, San Ramón y Atenas, que habían sido el núcleo electoral de origen del PPSD.

Dentro de ese conjunto figuran 34 cantones donde el PLN había ganado en la primera ronda del 2022, pero con un respaldo inferior a su promedio territorial. También incluye 13 cantones que había ganado Nueva República, principalmente en el Caribe y el Pacífico, así como dos territorios que habían favorecido al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

En ninguno de esos 52 cantones el PLN logró recuperar terreno entre el 2022 y el 2026. El patrón evidencia que el movimiento político articulado primero alrededor del PPSD y luego del PPSO logró consolidar su presencia en territorios donde el liberacionismo había tenido distintos niveles de penetración electoral.

Un segundo grupo está integrado por nueve cantones que el informe identifica como la frontera de avance del PPSO en el 2026.

Heredia fue el único cantón que el PLN pudo revertir a su favor en las pasadas elecciones. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

En esos cantones, el PLN había ganado la segunda ronda del 2022, pero el PPSO se impuso en las elecciones de febrero del 2026. El desplazamiento amplió el alcance territorial del oficialismo hacia zonas que habían permanecido del lado liberacionista en el proceso anterior.

El tercer grupo corresponde a los bastiones del PLN: 20 cantones que la agrupación conservó entre el 2022 y el 2026. Sobresalen localidades urbanas, con mayor nivel educativo y con mejores indicadores de desarrollo humano; 16 de los 20 están en el Valle Central y tres en la zona de Los Santos, más Zarcero.

El último grupo está compuesto por un solo cantón: Heredia. Fue el único territorio donde se produjo una reversión a favor del PLN, que ganó en el 2026 por un margen muy estrecho, luego que el PPSD se impusiera allí en la segunda ronda del 2022.

El PLN perdió su condición de primera minoría legislativa por primera vez desde 1953, mientras el PPSO obtuvo el 54% de las curules. (Marvin /Marvin Caravaca)

Un nuevo tablero de poder político

La victoria del chavismo también provocó una ruptura en la hegemonía que el PLN mantuvo durante más de seis décadas en las elecciones legislativas.

En el Congreso, el oficialismo obtuvo 31 diputaciones, equivalentes al 54% de las curules, mientras que el PLN consiguió 17. La diferencia de 14 escaños despojó a Liberación Nacional de su condición de fracción mayoritaria.

Desde 1953, esto solo había ocurrido una vez: durante el periodo 1990-1994, cuando el PUSC se convirtió en la bancada más numerosa, con 29 diputados, frente a los 25 del PLN.

Históricamente, el liberacionismo ha sido una fuerza dominante en la Asamblea Legislativa. Incluso cuando perdió la elección presidencial, logró la mayoría de las diputaciones y se mantuvo como primera minoría, como ocurrió en períodos más recientes.

El crecimiento del respaldo al PPSO coincidió con un aumento de la participación en la mayoría de los distritos electorales. (John Durán/La Nación)

¿Cómo se distribuye el apoyo al chavismo?

El avance territorial del chavismo estuvo acompañado por un aumento de la participación electoral. En la mayoría de los distritos electorales —unidades territoriales más pequeñas que los distritos administrativos— coincidieron una mayor afluencia a las urnas y un incremento del respaldo al PPSO en el 2026, en comparación con los resultados del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) en el 2022.

Fueron pocas las localidades que se apartaron de ese comportamiento. Incluso, en algunos distritos disminuyó la concurrencia a las urnas, pero aumentó el respaldo al oficialismo.

Sin embargo, el estudio advierte que la coincidencia de ambos fenómenos en la mayoría de los distritos no significa que el crecimiento tuviera la misma intensidad en todo el país. Al medir la magnitud de los cambios, encontró diferencias territoriales importantes y resultados heterogéneos.

La combinación de mayor participación y un incremento del apoyo al PPSO se concentró principalmente en dos grandes corredores periféricos que se extienden de este a oeste y bordean parte del territorio de la Gran Área Metropolitana (GAM) y sus ramificaciones. En la mayoría de esos distritos, los aumentos de ambas variables fueron de intensidad intermedia.

En contraste, los cambios en la participación y el respaldo al oficialismo fueron menores en una versión ampliada del área urbana del país, denominada GAM extendida.

El informe alertó así que el resultado electoral no debe interpretarse como una expresión de respaldo hegemónico del oficialismo en todo el territorio nacional. Más bien, identifica una distribución desigual del apoyo, con corredores periféricos donde coincidieron una mayor concurrencia a las urnas y un fortalecimiento del PPSO, frente a un comportamiento distinto en el interior de la GAM extendida.