El gobierno de Laura Fernández dejó abierta la posibilidad de reconocer como legítimas las medidas coercitivas que se apliquen contra otros Estados, al sostener que su validez debe determinarse según las circunstancias de cada caso, las normas del derecho internacional y las competencias de los organismos internacionales.

Así lo indicó Casa Presidencial en respuesta a consultas de La Nación sobre la decisión de Costa Rica de apartarse del párrafo 4 de la Declaración de Madrid, suscrita durante la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en España.

Ese apartado señala: “Rechazamos la coerción y la aplicación de medidas contrarias al derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas que obstaculicen la capacidad de los Estados para hacer frente a sus necesidades y prioridades en materia de desarrollo”.

Costa Rica se disoció de ese punto de la declaración, una decisión que abrió interrogantes sobre la posición del gobierno frente a las sanciones y otras medidas de presión que se aplican contra determinados países, así como sobre las razones para no acompañar el pronunciamiento.

Al ser consultada sobre los criterios que utiliza para determinar cuándo una medida coercitiva es legítima, Casa Presidencial respondió: “Cada situación se valora conforme a sus circunstancias particulares, las normas del derecho internacional aplicables y las competencias de los órganos internacionales correspondientes”.

El Ejecutivo no detalló qué circunstancias justificarían la aplicación de esas medidas ni identificó los casos concretos que sustentan esa posición.

En sus respuestas, Presidencia negó que la disociación del párrafo 4 implique respaldar medidas contrarias al derecho internacional o a la Carta de las Naciones Unidas. También aseguró que Costa Rica no considera legítimas las acciones que infrinjan esas normas.

Sin embargo, al preguntársele en cuáles foros multilaterales ha sostenido esas posiciones, el gobierno mencionó las Naciones Unidas y señaló como antecedentes el embargo y las medidas coercitivas unilaterales, sin precisar a cuáles casos se refería.

La presidenta Laura Fernández asistió a la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid, España, entre el 4 y 5 de noviembre. (Flickr Secretaría General Iberoamericana /La Nación)

Estas fueron las preguntas planteadas por La Nación y las respuestas remitidas por Casa Presidencial:

-¿En cuáles foros multilaterales ha sostenido Costa Rica las posiciones a las que hace referencia la Presidencia en su respuesta y con las que sería consecuente la decisión de disociar a Costa Rica del párrafo 4 de la Declaración de Madrid? Agradezco identificar los encuentros, las fechas, las posiciones expresadas en cada uno, sus respectivas fechas y los asuntos sobre los cuáles giró la discusión.

-Costa Rica ha expresado sus posiciones en el marco de las Naciones Unidas, como en el caso del embargo y las medidas coercitivas unilaterales y otros espacios multilaterales, atendiendo a las circunstancias particulares de cada asunto. La referencia corresponde a la orientación de política exterior sostenida por el país y no implica una interpretación general sobre la legitimidad de medidas coercitivas.

-¿En qué circunstancias o casos concretos Costa Rica ha respaldado o considerado legítima la aplicación de medidas coercitivas contrarias al Derecho Internacional? En caso de que el Gobierno no haya respaldado este tipo de medidas, agradecería que lo aclarara.

-Costa Rica no ha sostenido que las medidas contrarias al Derecho Internacional sean legítimas. La disociación del párrafo 4 no supone un respaldo a medidas contrarias a la normativa internacional. Al contrario, Costa Rica apoyó el párrafo 3 que reafirma la importancia del derecho internacional y el multilateralismo, basado en el pleno respeto a la soberanía de los Estados, al Derecho Internacional y a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

-¿En qué circunstancias o casos concretos Costa Rica ha respaldado o considerado legítima la aplicación de medidas contrarias a la Carta de las Naciones Unidas? En caso de que no haya respaldado ninguna, agradecería que lo precisara.

-Costa Rica reafirma su compromiso con la Carta de las Naciones Unidas y no considera legítimas las medidas que contravengan sus disposiciones.

-¿Qué criterios utiliza Costa Rica para determinar, al analizar un caso concreto, si una medida coercitiva es legítima?

-Cada situación se valora conforme a sus circunstancias particulares, las normas del derecho internacional aplicables y las competencias de los órganos internacionales correspondientes.

-¿Qué criterios utiliza Costa Rica para determinar, al analizar un caso concreto, la legitimidad de una medida, aun cuando sea contraria al derecho internacional?

-Costa Rica no parte de la premisa de que una medida contraria al derecho internacional pueda considerarse legítima.

-¿Qué criterios utiliza Costa Rica para determinar, al analizar un caso concreto, la legitimidad de una medida, aun cuando sea contraria a la Carta de Naciones Unidas?

-Costa Rica no considera legítimas las medidas contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, cuyo respeto y observancia reafirma plenamente.